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Мезенцев: молодежь России и Белоруссии осознает важность союзных отношений

Мезенцев: молодежь России и Белоруссии осознает важность союзных отношений - РИА Новости, 07.09.2023

Мезенцев: молодежь России и Белоруссии осознает важность союзных отношений

Молодые граждане России и Белоруссии осознают всю значимость развития добрососедских отношений между своими странами, заявил госсекретарь Союзного государства... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-06T16:25

2023-09-06T16:25

2023-09-07T12:26

союзное государство

россия

белоруссия

смоленск

дмитрий мезенцев

союзное государство

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МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Молодые граждане России и Белоруссии осознают всю значимость развития добрососедских отношений между своими странами, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В среду в Смоленске открылся XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", который продлится до 9 сентября. По традиции в рамках фестиваля состоится конкурс молодежной песни. На сцену выйдут конкурсанты из разных регионов РФ и всех областей Белоруссии. Их выступления оценит профессиональное жюри из известных артистов и музыкантов. "Такие встречи неизменно подтверждают, что представители молодого поколения белорусов и россиян осознают всю важность развития взаимовыгодных, добрососедских и равноправных отношений между нашими странами, разделяют такие понятия как долг и преданность своей Родине", - отметил Мезенцев в комментарии журналистам. По его словам, "значимо, что особое внимание в программе фестиваля уделено разговору о нашей общей истории - о самоотверженном подвиге героев, вставших на защиту Отечества в 1941 году и победивших нацизм в 1945 году". Впервые фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" состоялся в Анапе в 2006 году. С 2007 по 2019 год фестиваль проводился в Ростовской области. С сентября 2022 года фестиваль проходит на территории Смоленской области.

https://ria.ru/20230829/molodezh-1892917812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

россия, белоруссия, смоленск, дмитрий мезенцев, союзное государство