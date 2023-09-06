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Мезенцев: молодежь России и Белоруссии осознает важность союзных отношений
Мезенцев: молодежь России и Белоруссии осознает важность союзных отношений - РИА Новости, 07.09.2023
Мезенцев: молодежь России и Белоруссии осознает важность союзных отношений
Молодые граждане России и Белоруссии осознают всю значимость развития добрососедских отношений между своими странами, заявил госсекретарь Союзного государства... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-06T16:25
2023-09-06T16:25
2023-09-07T12:26
союзное государство
россия
белоруссия
смоленск
дмитрий мезенцев
союзное государство
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МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Молодые граждане России и Белоруссии осознают всю значимость развития добрососедских отношений между своими странами, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В среду в Смоленске открылся XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", который продлится до 9 сентября. По традиции в рамках фестиваля состоится конкурс молодежной песни. На сцену выйдут конкурсанты из разных регионов РФ и всех областей Белоруссии. Их выступления оценит профессиональное жюри из известных артистов и музыкантов. "Такие встречи неизменно подтверждают, что представители молодого поколения белорусов и россиян осознают всю важность развития взаимовыгодных, добрососедских и равноправных отношений между нашими странами, разделяют такие понятия как долг и преданность своей Родине", - отметил Мезенцев в комментарии журналистам. По его словам, "значимо, что особое внимание в программе фестиваля уделено разговору о нашей общей истории - о самоотверженном подвиге героев, вставших на защиту Отечества в 1941 году и победивших нацизм в 1945 году". Впервые фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" состоялся в Анапе в 2006 году. С 2007 по 2019 год фестиваль проводился в Ростовской области. С сентября 2022 года фестиваль проходит на территории Смоленской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, смоленск, дмитрий мезенцев, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Смоленск, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Молодые граждане России и Белоруссии осознают всю значимость развития добрососедских отношений между своими странами, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В среду в Смоленске
открылся XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство
", который продлится до 9 сентября. По традиции в рамках фестиваля состоится конкурс молодежной песни. На сцену выйдут конкурсанты из разных регионов РФ и всех областей Белоруссии. Их выступления оценит профессиональное жюри из известных артистов и музыкантов.
"Такие встречи неизменно подтверждают, что представители молодого поколения белорусов и россиян осознают всю важность развития взаимовыгодных, добрососедских и равноправных отношений между нашими странами, разделяют такие понятия как долг и преданность своей Родине", - отметил Мезенцев в комментарии журналистам.
По его словам, "значимо, что особое внимание в программе фестиваля уделено разговору о нашей общей истории - о самоотверженном подвиге героев, вставших на защиту Отечества в 1941 году и победивших нацизм в 1945 году".
Впервые фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" состоялся в Анапе
в 2006 году. С 2007 по 2019 год фестиваль проводился в Ростовской области
. С сентября 2022 года фестиваль проходит на территории Смоленской области
.
Мезенцев: молодежи России и Белоруссии близко понятие преданности Родине