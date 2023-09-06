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Россия призвала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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20:38 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/oon-1894631465.html
Россия призвала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине
Россия призвала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Россия призвала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине
Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию, которой... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:38
2023-09-06T20:38
в мире
россия
украина
женева (город)
владимир путин
геннадий гатилов
оон
венецианская комиссия
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ЖЕНЕВА, 6 сен – РИА Новости. Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию, которой подвергаются русскоязычные на Украине, говорится в заявлении в телеграм-канале постпредства России при ООН в Женеве."Убеждены в том, что Верховный комиссар ООН по правам человека (как международный и беспристрастный правозащитник) обязан сделать всё, чтобы такие грубые нарушения прав человека не остались незамеченными. Мы призываем г-на Тюрка, его Управление и спецпроцедуры СПЧ дать должную оценку и публично отреагировать на системную дискриминацию всех и всего русского на Украине", - сказано в сообщении.Постоянное представительство России в Женеве подчеркивает, что "на постоянной основе" доводит нарушения прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим и языковым меньшинствам на Украине, до сведения Верховного комиссара ООН по правам человека и его управления, на днях оно направило Тюрку информацию относительно дискриминационного украинского закона "О национальных меньшинствах (общинах) на Украине"."Даже после некоторых "косметических" поправок, предложенных к закону после недавней критики со стороны Венецианской комиссии, русскоязычное население Украины по-прежнему будет сталкиваться с жёсткой дискриминацией и лишением основных прав. Данная категория граждан уже много лет не может свободно наслаждаться своей собственной культурой, исповедовать свою религию и эффективно участвовать в процессах принятия решений. Им категорически запрещено отмечать мероприятия, связанные с родной историей, традициями, языком и культурой", - подчеркивает дипмиссия РФ.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20230906/moskalkova-1894449097.html
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в мире, россия, украина, женева (город), владимир путин, геннадий гатилов, оон, венецианская комиссия
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Владимир Путин, Геннадий Гатилов, ООН, Венецианская комиссия
Россия призвала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине

РФ призвала УВКПЧ ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 сен – РИА Новости. Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию, которой подвергаются русскоязычные на Украине, говорится в заявлении в телеграм-канале постпредства России при ООН в Женеве.
"Убеждены в том, что Верховный комиссар ООН по правам человека (как международный и беспристрастный правозащитник) обязан сделать всё, чтобы такие грубые нарушения прав человека не остались незамеченными. Мы призываем г-на Тюрка, его Управление и спецпроцедуры СПЧ дать должную оценку и публично отреагировать на системную дискриминацию всех и всего русского на Украине", - сказано в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Постоянное представительство России в Женеве подчеркивает, что "на постоянной основе" доводит нарушения прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим и языковым меньшинствам на Украине, до сведения Верховного комиссара ООН по правам человека и его управления, на днях оно направило Тюрку информацию относительно дискриминационного украинского закона "О национальных меньшинствах (общинах) на Украине".
"Даже после некоторых "косметических" поправок, предложенных к закону после недавней критики со стороны Венецианской комиссии, русскоязычное население Украины по-прежнему будет сталкиваться с жёсткой дискриминацией и лишением основных прав. Данная категория граждан уже много лет не может свободно наслаждаться своей собственной культурой, исповедовать свою религию и эффективно участвовать в процессах принятия решений. Им категорически запрещено отмечать мероприятия, связанные с родной историей, традициями, языком и культурой", - подчеркивает дипмиссия РФ.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
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