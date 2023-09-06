https://ria.ru/20230906/obstrely-1894468006.html

ВСУ выпустили по ДНР 25 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по ДНР 25 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ выпустили по ДНР 25 снарядов натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк, а также Макеевку и Ясиноватский район, выпустив за час 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:01

2023-09-06T11:01

2023-09-06T11:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, а также Макеевку и Ясиноватский район, выпустив за час 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 09:40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. По данным ведомства, за 15 минут с 9.45 Ясиноватский район обстреляли четыре раза, выпущено в общей сложности тринадцать снарядов указанного калибра, в 9.50 и 10.00 по Червоногвардейскому району Макеевки выпустили шесть таких же снарядов. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230831/transh-1893490171.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины