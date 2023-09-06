ВСУ выпустили по ДНР 25 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 25 натовских снарядов
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, а также Макеевку и Ясиноватский район, выпустив за час 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 09:40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.
По данным ведомства, за 15 минут с 9.45 Ясиноватский район обстреляли четыре раза, выпущено в общей сложности тринадцать снарядов указанного калибра, в 9.50 и 10.00 по Червоногвардейскому району Макеевки выпустили шесть таких же снарядов.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.