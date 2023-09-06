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При обстреле Волновахского района в ДНР пострадал мужчина
При обстреле Волновахского района в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле Волновахского района в ДНР пострадал мужчина
Мужчина ранен при обстреле украинскими силовиками села Владимировка в Волновахском районе ДНР, сообщила администрация Волновахского района. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:34
2023-09-06T19:34
2023-09-06T19:34
специальная военная операция на украине
волновахский район
донецкая народная республика
волноваха
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле украинскими силовиками села Владимировка в Волновахском районе ДНР, сообщила администрация Волновахского района. "Вследствие обстрела поселка городского типа Владимировка ранения получил мужчина 1984 года рождения. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ города Волноваха", - сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации района в своем телеграм-канале. Ранее власти района сообщили о ранении шести жителей самой Волновахи. По сообщению избиркома ДНР, среди пострадавших - члены местной участковой избирательной комиссии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волновахский район
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волновахский район, донецкая народная республика, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Волноваха
При обстреле Волновахского района в ДНР пострадал мужчина
При обстреле села в Волновахском районе в ДНР мужчина получил ранение