https://ria.ru/20230906/nepogoda-1894616945.html
Кадыров поручил приступить к ликвидации последствий непогоды
Кадыров поручил приступить к ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 06.09.2023
Кадыров поручил приступить к ликвидации последствий непогоды
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил экстренным службам оценить ущерб последствий непогоды в регионе и немедленно приступить к их ликвидации. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:19
2023-09-06T19:19
2023-09-06T19:19
жкх
происшествия
грозный
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил экстренным службам оценить ущерб последствий непогоды в регионе и немедленно приступить к их ликвидации. Ранее в центре управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС сообщили, что дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром ожидаются в Чечне 6 и 7 сентября. Корреспондент РИА Новости также сообщал, что шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы. По его данным, из-за ливня затопило некоторые дороги, жители столицы Чечни частично остались без света. "Сильный ураган пронесся по Чеченской Республике. Местами зафиксированы ливень и град. Ветер сносил рекламные щиты, срывал кровлю, валил деревья и линии электропередачи. Поручил экстренным службам оценить ущерб и немедленно приступить к ликвидации последствий. Учитывая серьезность последствий урагана, на нас ложится ответственность за обеспечение безопасности населения", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Также он подчеркнул, что компетентные органы собирают информацию о пострадавших и возможных жертвах. По его словам, профильные службы приступили к работе в экстренном режиме, принимаются меры для оперативного восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, ведется откачка воды с затопленных территорий и расчистка дороги. "Людям предоставляется вся необходимая адресная помощь", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20230906/pokholodanie-1894610789.html
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жкх, происшествия, грозный, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЖКХ, Происшествия, Грозный, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кадыров поручил приступить к ликвидации последствий непогоды
Кадыров поручил экстренным службам приступить к ликвидации последствий непогоды