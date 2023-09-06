Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые нашли промышленное применение отходам алмазодобычи - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/nauka-1894288595.html
Российские ученые нашли промышленное применение отходам алмазодобычи
Российские ученые нашли промышленное применение отходам алмазодобычи - РИА Новости, 06.09.2023
Российские ученые нашли промышленное применение отходам алмазодобычи
Ученые САФУ предложили технологию переработки отходов алмазодобычи в строительные добавки, повышающие устойчивость материалов к суровым климатическим условиям,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:00
2023-09-06T03:00
наука
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
северный (арктический) федеральный университет
минеральные удобрения
добыча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/43/1521714395_0:64:3061:1785_1920x0_80_0_0_edaffab4c6ffc168acb42b2df0fba316.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Ученые САФУ предложили технологию переработки отходов алмазодобычи в строительные добавки, повышающие устойчивость материалов к суровым климатическим условиям, а также в минеральные удобрения, применимые в условиях Крайнего Севера. Новые продукты обладают низкой себестоимостью и высокой конкурентоспособностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова (САФУ) в сотрудничестве с партнерами занимается созданием высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды обогатительной фабрики с переработкой отходов в товарную продукцию.Одна из важных стадий технологического процесса добычи алмазов – обогащение алмазоносной породы. Для этого процесса необходима вода, которую было бы рационально очищать и использовать снова, за счет так называемого оборотного водоснабжения. Однако полученная при обогащении водная суспензия, которая поступает в специальное хранилище, содержит большое количество трудноосаждаемых частиц природного глинистого минерала сапонита. Это осложняет повторное использование воды.&quot;Наши наблюдения показали, что формирующиеся высокодисперсные отложения сапонита плохо осаждаются и слабо отдают воду. Этот факт подтверждается низкой скоростью осветления оборотной воды (до 0,1 см/сутки). Поэтому требуются специальные мероприятия по принудительному осаждению взвешенных веществ&quot;, – рассказала доцент кафедры композиционных материалов и строительной экологии Высшей инженерной школы САФУ Мария Фролова.Ученые поставили перед собой задачу решить вопрос очистки отработанной воды для повторного использования. Они подобрали реагенты – флокулянты и коагулянты, позволяющие убрать взвесь сапонита максимально быстро.Результатом работы станет создание технологической линии по осветлению воды, основанной на гравитационном осаждении песчаной фракции и физико-химическом осаждении глинистой фракции.Фролова отметила, что осажденный сапонитосодержащий материал также будет модифицирован. Ведутся работы по проектированию технологической линии, которая будет его перерабатывать в минеральную добавку в бетоны и в сельскохозяйственные удобрения. Опытные партии продуктов планируется получить уже в 2024 году."Механоактивированный сапонитосодержащий материал – активный минеральный компонент вяжущих композиций гидратационного типа твердения. Его применение позволит сократить расход портландцемента для приготовления бетонов, а также снизит выбросы диоксида углерода на единицу продукции", – рассказала она.По мнению ученых, применение сапонита поможет заместить дорогостоящие импортные химические добавки на экологически чистый отход горнодобывающей промышленности. Кроме того, уникальные свойства сапонита помогут расширению номенклатуры составов бетона и развитию сырьевой базы стройиндустрии.В сельском хозяйстве использование сапонита столь же выгодно и перспективно, считают исследователи САФУ. Проявляя сорбционные свойства, он может применяться в качестве добавки к основному субстрату при выращивании сельскохозяйственных культур. Это позволяет замедлить процесс накопления нитратов в растениях (максимальное снижение нитратов на 60–76%)."Снижение кислотности почв важно для улучшения их плодородия, особенно в северных регионах страны, где преобладают почвы с высокой кислотностью. Кроме того, введение сапонита в почву поможет накоплению в ней магния –активного ионогенного элемента для сельскохозяйственных культур", – рассказала Мария Фролова.Ученые планируют получить патенты на разработанные научно-технические и технологические решения. Также будет создана опытно-промышленная установка для обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа с соблюдением замкнутого водного баланса, которая обеспечит производство минеральной добавки для бетонов и сельскохозяйственных минеральных удобрений.
https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html
https://ria.ru/20230713/nauka-1883796242.html
https://ria.ru/20230601/nauka-1875380985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/43/1521714395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_510da0ac3d36bd9d26326b5677638da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, навигатор абитуриента, университетская наука, северный (арктический) федеральный университет, минеральные удобрения, добыча
Наука, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Северный (Арктический) федеральный университет, Минеральные удобрения, добыча

Российские ученые нашли промышленное применение отходам алмазодобычи

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКимберлитовая трубка "Мир" в городе Мирный
Кимберлитовая трубка Мир в городе Мирный - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен РИА Новости. Ученые САФУ предложили технологию переработки отходов алмазодобычи в строительные добавки, повышающие устойчивость материалов к суровым климатическим условиям, а также в минеральные удобрения, применимые в условиях Крайнего Севера. Новые продукты обладают низкой себестоимостью и высокой конкурентоспособностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова (САФУ) в сотрудничестве с партнерами занимается созданием высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды обогатительной фабрики с переработкой отходов в товарную продукцию.

Одна из важных стадий технологического процесса добычи алмазов – обогащение алмазоносной породы. Для этого процесса необходима вода, которую было бы рационально очищать и использовать снова, за счет так называемого оборотного водоснабжения. Однако полученная при обогащении водная суспензия, которая поступает в специальное хранилище, содержит большое количество трудноосаждаемых частиц природного глинистого минерала сапонита. Это осложняет повторное использование воды.
Золотые холмы Минусинской котловины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений
20 июля, 03:00
«

"Наши наблюдения показали, что формирующиеся высокодисперсные отложения сапонита плохо осаждаются и слабо отдают воду. Этот факт подтверждается низкой скоростью осветления оборотной воды (до 0,1 см/сутки). Поэтому требуются специальные мероприятия по принудительному осаждению взвешенных веществ", – рассказала доцент кафедры композиционных материалов и строительной экологии Высшей инженерной школы САФУ Мария Фролова.

Ученые поставили перед собой задачу решить вопрос очистки отработанной воды для повторного использования. Они подобрали реагенты – флокулянты и коагулянты, позволяющие убрать взвесь сапонита максимально быстро.
Результатом работы станет создание технологической линии по осветлению воды, основанной на гравитационном осаждении песчаной фракции и физико-химическом осаждении глинистой фракции.
Фролова отметила, что осажденный сапонитосодержащий материал также будет модифицирован. Ведутся работы по проектированию технологической линии, которая будет его перерабатывать в минеральную добавку в бетоны и в сельскохозяйственные удобрения. Опытные партии продуктов планируется получить уже в 2024 году.
Кубики бетона - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В России поняли, как быстро создавать сверхпрочный бетон
13 июля, 03:00
"Механоактивированный сапонитосодержащий материал – активный минеральный компонент вяжущих композиций гидратационного типа твердения. Его применение позволит сократить расход портландцемента для приготовления бетонов, а также снизит выбросы диоксида углерода на единицу продукции", – рассказала она.
По мнению ученых, применение сапонита поможет заместить дорогостоящие импортные химические добавки на экологически чистый отход горнодобывающей промышленности. Кроме того, уникальные свойства сапонита помогут расширению номенклатуры составов бетона и развитию сырьевой базы стройиндустрии.
В сельском хозяйстве использование сапонита столь же выгодно и перспективно, считают исследователи САФУ. Проявляя сорбционные свойства, он может применяться в качестве добавки к основному субстрату при выращивании сельскохозяйственных культур. Это позволяет замедлить процесс накопления нитратов в растениях (максимальное снижение нитратов на 60–76%).
"Снижение кислотности почв важно для улучшения их плодородия, особенно в северных регионах страны, где преобладают почвы с высокой кислотностью. Кроме того, введение сапонита в почву поможет накоплению в ней магния –активного ионогенного элемента для сельскохозяйственных культур", – рассказала Мария Фролова.
Удобрение рассады - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Двух зайцев сразу. В России создали эффективное удобрение из отходов
1 июня, 03:00
Ученые планируют получить патенты на разработанные научно-технические и технологические решения. Также будет создана опытно-промышленная установка для обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа с соблюдением замкнутого водного баланса, которая обеспечит производство минеральной добавки для бетонов и сельскохозяйственных минеральных удобрений.
 
НаукаНаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСеверный (Арктический) федеральный университетМинеральные удобрениядобыча
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала