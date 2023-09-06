https://ria.ru/20230906/nauka-1894288595.html
Российские ученые нашли промышленное применение отходам алмазодобычи
Российские ученые нашли промышленное применение отходам алмазодобычи - РИА Новости, 06.09.2023
Российские ученые нашли промышленное применение отходам алмазодобычи
Ученые САФУ предложили технологию переработки отходов алмазодобычи в строительные добавки, повышающие устойчивость материалов к суровым климатическим условиям,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:00
2023-09-06T03:00
2023-09-06T03:00
наука
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
северный (арктический) федеральный университет
минеральные удобрения
добыча
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Ученые САФУ предложили технологию переработки отходов алмазодобычи в строительные добавки, повышающие устойчивость материалов к суровым климатическим условиям, а также в минеральные удобрения, применимые в условиях Крайнего Севера. Новые продукты обладают низкой себестоимостью и высокой конкурентоспособностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова (САФУ) в сотрудничестве с партнерами занимается созданием высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды обогатительной фабрики с переработкой отходов в товарную продукцию.Одна из важных стадий технологического процесса добычи алмазов – обогащение алмазоносной породы. Для этого процесса необходима вода, которую было бы рационально очищать и использовать снова, за счет так называемого оборотного водоснабжения. Однако полученная при обогащении водная суспензия, которая поступает в специальное хранилище, содержит большое количество трудноосаждаемых частиц природного глинистого минерала сапонита. Это осложняет повторное использование воды."Наши наблюдения показали, что формирующиеся высокодисперсные отложения сапонита плохо осаждаются и слабо отдают воду. Этот факт подтверждается низкой скоростью осветления оборотной воды (до 0,1 см/сутки). Поэтому требуются специальные мероприятия по принудительному осаждению взвешенных веществ", – рассказала доцент кафедры композиционных материалов и строительной экологии Высшей инженерной школы САФУ Мария Фролова.Ученые поставили перед собой задачу решить вопрос очистки отработанной воды для повторного использования. Они подобрали реагенты – флокулянты и коагулянты, позволяющие убрать взвесь сапонита максимально быстро.Результатом работы станет создание технологической линии по осветлению воды, основанной на гравитационном осаждении песчаной фракции и физико-химическом осаждении глинистой фракции.Фролова отметила, что осажденный сапонитосодержащий материал также будет модифицирован. Ведутся работы по проектированию технологической линии, которая будет его перерабатывать в минеральную добавку в бетоны и в сельскохозяйственные удобрения. Опытные партии продуктов планируется получить уже в 2024 году."Механоактивированный сапонитосодержащий материал – активный минеральный компонент вяжущих композиций гидратационного типа твердения. Его применение позволит сократить расход портландцемента для приготовления бетонов, а также снизит выбросы диоксида углерода на единицу продукции", – рассказала она.По мнению ученых, применение сапонита поможет заместить дорогостоящие импортные химические добавки на экологически чистый отход горнодобывающей промышленности. Кроме того, уникальные свойства сапонита помогут расширению номенклатуры составов бетона и развитию сырьевой базы стройиндустрии.В сельском хозяйстве использование сапонита столь же выгодно и перспективно, считают исследователи САФУ. Проявляя сорбционные свойства, он может применяться в качестве добавки к основному субстрату при выращивании сельскохозяйственных культур. Это позволяет замедлить процесс накопления нитратов в растениях (максимальное снижение нитратов на 60–76%)."Снижение кислотности почв важно для улучшения их плодородия, особенно в северных регионах страны, где преобладают почвы с высокой кислотностью. Кроме того, введение сапонита в почву поможет накоплению в ней магния –активного ионогенного элемента для сельскохозяйственных культур", – рассказала Мария Фролова.Ученые планируют получить патенты на разработанные научно-технические и технологические решения. Также будет создана опытно-промышленная установка для обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа с соблюдением замкнутого водного баланса, которая обеспечит производство минеральной добавки для бетонов и сельскохозяйственных минеральных удобрений.
https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html
https://ria.ru/20230713/nauka-1883796242.html
https://ria.ru/20230601/nauka-1875380985.html
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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, северный (арктический) федеральный университет, минеральные удобрения, добыча
Наука, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Северный (Арктический) федеральный университет, Минеральные удобрения, добыча
МОСКВА, 6 сен
– РИА Новости.
Ученые САФУ
предложили технологию переработки отходов алмазодобычи в строительные добавки, повышающие устойчивость материалов к суровым климатическим условиям, а также в минеральные удобрения, применимые в условиях Крайнего Севера. Новые продукты обладают низкой себестоимостью и высокой конкурентоспособностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова (САФУ) в сотрудничестве с партнерами занимается созданием высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды обогатительной фабрики с переработкой отходов в товарную продукцию.
Одна из важных стадий технологического процесса добычи алмазов – обогащение алмазоносной породы. Для этого процесса необходима вода, которую было бы рационально очищать и использовать снова, за счет так называемого оборотного водоснабжения. Однако полученная при обогащении водная суспензия, которая поступает в специальное хранилище, содержит большое количество трудноосаждаемых частиц природного глинистого минерала сапонита. Это осложняет повторное использование воды.
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«
"Наши наблюдения показали, что формирующиеся высокодисперсные отложения сапонита плохо осаждаются и слабо отдают воду. Этот факт подтверждается низкой скоростью осветления оборотной воды (до 0,1 см/сутки). Поэтому требуются специальные мероприятия по принудительному осаждению взвешенных веществ", – рассказала доцент кафедры композиционных материалов и строительной экологии Высшей инженерной школы САФУ Мария Фролова.
Ученые поставили перед собой задачу решить вопрос очистки отработанной воды для повторного использования. Они подобрали реагенты – флокулянты и коагулянты, позволяющие убрать взвесь сапонита максимально быстро.
Результатом работы станет создание технологической линии по осветлению воды, основанной на гравитационном осаждении песчаной фракции и физико-химическом осаждении глинистой фракции.
Фролова отметила, что осажденный сапонитосодержащий материал также будет модифицирован. Ведутся работы по проектированию технологической линии, которая будет его перерабатывать в минеральную добавку в бетоны и в сельскохозяйственные удобрения. Опытные партии продуктов планируется получить уже в 2024 году.
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"Механоактивированный сапонитосодержащий материал – активный минеральный компонент вяжущих композиций гидратационного типа твердения. Его применение позволит сократить расход портландцемента для приготовления бетонов, а также снизит выбросы диоксида углерода на единицу продукции", – рассказала она.
По мнению ученых, применение сапонита поможет заместить дорогостоящие импортные химические добавки на экологически чистый отход горнодобывающей промышленности. Кроме того, уникальные свойства сапонита помогут расширению номенклатуры составов бетона и развитию сырьевой базы стройиндустрии.
В сельском хозяйстве использование сапонита столь же выгодно и перспективно, считают исследователи САФУ. Проявляя сорбционные свойства, он может применяться в качестве добавки к основному субстрату при выращивании сельскохозяйственных культур. Это позволяет замедлить процесс накопления нитратов в растениях (максимальное снижение нитратов на 60–76%).
"Снижение кислотности почв важно для улучшения их плодородия, особенно в северных регионах страны, где преобладают почвы с высокой кислотностью. Кроме того, введение сапонита в почву поможет накоплению в ней магния –активного ионогенного элемента для сельскохозяйственных культур", – рассказала Мария Фролова.
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Ученые планируют получить патенты на разработанные научно-технические и технологические решения. Также будет создана опытно-промышленная установка для обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа с соблюдением замкнутого водного баланса, которая обеспечит производство минеральной добавки для бетонов и сельскохозяйственных минеральных удобрений.