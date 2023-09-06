https://ria.ru/20230906/nastuplenie-1894601669.html

Сенатор прокомментировал слова Блинкена о прогрессе украинского наступления

Сенатор прокомментировал слова Блинкена о прогрессе украинского наступления - РИА Новости, 06.09.2023

Сенатор прокомментировал слова Блинкена о прогрессе украинского наступления

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал враньем слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе украинского... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:18

2023-09-06T18:18

2023-09-06T18:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

энтони блинкен

киев

сергей цеков

нато

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал враньем слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе украинского контрнаступления. Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении. Госсекретарь США, который в среду прибыл в Киев, также напомнил о "продолжающейся и решительной поддержке" Украины. "Им хочется видеть положительные моменты контрнаступления, но их однозначно нет. Все это вранье. Блинкен заявил одно, но все другие представители, в том числе западного мира, никаких успехов контрнаступления не видят. Эти заявления Блинкена - для успокоения граждан Украины и США, для того чтобы обосновать продление финансовой помощи Украины, которую затем разворуют", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Украина никогда не одержит победу в противостоянии и никогда не вернет территории, которые сегодня являются новыми законными регионами Российской Федерации. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230824/ukraina-1891946325.html

https://ria.ru/20230906/vsu-1894596817.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

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украина, россия, энтони блинкен, киев, сергей цеков, нато, вооруженные силы украины, владимир путин