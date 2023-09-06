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В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом - РИА Новости, 06.09.2023
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15:08 06.09.2023 (обновлено: 16:46 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/nastuplenie-1894541366.html
В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом
В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом - РИА Новости, 06.09.2023
В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском наступлении, которое ранее раскритиковали западные СМИ, а... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:08
2023-09-06T16:46
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
сергей шойгу
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском наступлении, которое ранее раскритиковали западные СМИ, а президент РФ Владимир Путин назвал "провалом". Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета The Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.&quot;Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности&quot;, — сказал Блинкен в ходе непродолжительного выступления в украинском МИД, его слова приводит телеканал CNN.Госсекретарь США, который в среду прибыл в Киев, также напомнил о "продолжающейся решительной поддержке" Украины.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html
https://ria.ru/20230905/vsu-1894317980.html
https://ria.ru/20230905/shoygu-1894255524.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, энтони блинкен, сша, киев, цены на нефть
В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, США, Киев, Цены на нефть
В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом

Блинкен: США увидели заметный прогресс в контрнаступлении Украины

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском наступлении, которое ранее раскритиковали западные СМИ, а президент РФ Владимир Путин назвал "провалом".
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета The Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
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"Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности", — сказал Блинкен в ходе непродолжительного выступления в украинском МИД, его слова приводит телеканал CNN.

Госсекретарь США, который в среду прибыл в Киев, также напомнил о "продолжающейся решительной поддержке" Украины.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Вчера, 15:49
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Вчера, 11:57
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСергей ШойгуЭнтони БлинкенСШАКиевЦены на нефть
 
 
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