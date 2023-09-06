https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894497599.html

Нарышкин предположил, почему шеф ЦРУ счел его дерзким

Нарышкин предположил, почему шеф ЦРУ счел его дерзким - РИА Новости, 06.09.2023

Нарышкин предположил, почему шеф ЦРУ счел его дерзким

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона", что во время очных переговоров с шефом ЦРУ... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:49

2023-09-06T12:49

2023-09-06T12:49

сша

украина

сергей нарышкин

центральное разведывательное управление (цру)

уильям бернс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона", что во время очных переговоров с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом в ноябре прошлого года высказал твердую позицию о целях российской специальной военной операции и что это, возможно, показалось Бернсу "дерзостью". "Это был довольно продолжительный диалог, который, как мне показалось, проходил в спокойной атмосфере. И состоялся он, кстати, по инициативе США. Обсуждались ситуация вокруг Украины, вопросы ядерной безопасности. Геополитические интересы России, в том числе, применительно к украинскому конфликту, хорошо известны", - сказал Нарышкин. "Ничего, что выходило бы за их рамки, с моей стороны в ходе переговоров озвучено не было. Возможно, подтверждение мною нашей твердой линии относительно достижения целей специальной военной операции показалось господину Бернсу "дерзостью", - добавил директор СВР. Речь идет о встрече Нарышкина с Бернсом, которая, по данным СМИ, прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. В конце февраля нынешнего года Бернс в интервью американскому телеканалу CBS News заявил о якобы "дерзком и высокомерном" отношении со стороны Нарышкина в ходе той встречи, назвав ее "довольно удручающей". Нарышкин в беседе с российскими журналистами опроверг те слова Бернса и отметил, что сохраняет "позитивную оценку характера и результатов встречи".

https://ria.ru/20230905/risk-1894213939.html

сша

украина

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сша, украина, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире