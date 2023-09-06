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Запад неверно оценил потенциал России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.09.2023
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12:09 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894487241.html
Запад неверно оценил потенциал России, заявил Нарышкин
Запад неверно оценил потенциал России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.09.2023
Запад неверно оценил потенциал России, заявил Нарышкин
США со своими союзниками ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "совершенно фантастические" прогнозы о якобы крахе экономики РФ за считанные месяцы... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:09
2023-09-06T12:09
украина
сша
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США со своими союзниками ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "совершенно фантастические" прогнозы о якобы крахе экономики РФ за считанные месяцы из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в своих желаниях победить ее на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". &quot;Вознамерившись нанести &quot;военное поражение&quot;, а затем и вовсе &quot;расчленить&quot; Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала&quot;, - сказал Нарышкин."В начале 2022 года мне доводилось, в частности, знакомиться с совершенно фантастическими прогнозами - вплоть до "краха" российской экономики в считанные месяцы в условиях ужесточающихся санкций. И на этом шатком основании США и их союзники принимали решение о вмешательстве в украинский конфликт!" - добавил директор СВР. По его словам, на Западе "явно забыли заветы своих же военных стратегов и полководцев, не раз на протяжении мировой истории ломавших зубы о нашу страну - отказаться от попыток одержать военную победу над Россией".
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украина, сша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, США, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Запад неверно оценил потенциал России, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад неверно оценил потенциал РФ, пытаясь нанести "военное поражение"

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США со своими союзниками ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "совершенно фантастические" прогнозы о якобы крахе экономики РФ за считанные месяцы из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в своих желаниях победить ее на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
«

"Вознамерившись нанести "военное поражение", а затем и вовсе "расчленить" Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала", - сказал Нарышкин.

"В начале 2022 года мне доводилось, в частности, знакомиться с совершенно фантастическими прогнозами - вплоть до "краха" российской экономики в считанные месяцы в условиях ужесточающихся санкций. И на этом шатком основании США и их союзники принимали решение о вмешательстве в украинский конфликт!" - добавил директор СВР.
По его словам, на Западе "явно забыли заветы своих же военных стратегов и полководцев, не раз на протяжении мировой истории ломавших зубы о нашу страну - отказаться от попыток одержать военную победу над Россией".
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