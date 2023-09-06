https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894487241.html

Запад неверно оценил потенциал России, заявил Нарышкин

Запад неверно оценил потенциал России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.09.2023

Запад неверно оценил потенциал России, заявил Нарышкин

США со своими союзниками ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "совершенно фантастические" прогнозы о якобы крахе экономики РФ за считанные месяцы... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:09

2023-09-06T12:09

2023-09-06T12:09

украина

сша

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США со своими союзниками ввязались в конфликт на Украине, опираясь на свои "совершенно фантастические" прогнозы о якобы крахе экономики РФ за считанные месяцы из-за санкций, но Запад неверно оценил потенциал России и потому просчитался в своих желаниях победить ее на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "Вознамерившись нанести "военное поражение", а затем и вовсе "расчленить" Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала", - сказал Нарышкин."В начале 2022 года мне доводилось, в частности, знакомиться с совершенно фантастическими прогнозами - вплоть до "краха" российской экономики в считанные месяцы в условиях ужесточающихся санкций. И на этом шатком основании США и их союзники принимали решение о вмешательстве в украинский конфликт!" - добавил директор СВР. По его словам, на Западе "явно забыли заветы своих же военных стратегов и полководцев, не раз на протяжении мировой истории ломавших зубы о нашу страну - отказаться от попыток одержать военную победу над Россией".

https://ria.ru/20230906/ugroza-1894462297.html

украина

сша

россия

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украина, сша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире