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Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия" - РИА Новости, 06.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 06.09.2023 (обновлено: 08:07 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/muzei-1894327279.html
Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия"
Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия" - РИА Новости, 06.09.2023
Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия"
В Государственном историческом музее открылась выставка "Новороссия", которая знакомит с прошлым и настоящим обширного региона в Северном Причерноморье. Об... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:00
2023-09-06T08:07
культура
музеи
донбасс
новороссия
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика крым
исторический музей
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. В Государственном историческом музее открылась выставка "Новороссия", которая знакомит с прошлым и настоящим обширного региона в Северном Причерноморье. Об амбициозном проекте Потемкина, промышленных рекордах, борьбе с нацизмом в 1940-е и в XXI веке — в материале РИА Новости.Новороссия в составе Российской империиВ Историческом музее выставку называют своим основным проектом года и посвящают 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.&quot;Новороссия&quot; заинтересует посетителей различных возрастов и социальных групп, тех людей, которые увлечены историей, и тех, кто следит за происходящим сегодня. Я думаю, они получат ответы на очень многие вопросы&quot;, — отметил директор ГИМ Алексей Левыкин.В фокусе — территория от Дона до Карпат и от черноморского побережья до среднего Приднепровья. Временной охват — с VII века до нашей эры до событий специальной военной операции на Украине.Сразу приковывает взгляд картина "Екатерина II дает законы Тавриде" Андреаса Каспара Гюне, прославляющая победы русского оружия в войне с Османской империей. В 1764-м Новороссийская губерния занимала лишь полосу на границе страны и Крымского ханства, а в начале XIX века в этот край входило уже три губернии — Екатеринославская, Херсонская и Таврическая.&quot;Дикое поле, которое постоянно угрожало центральным регионам России вторжениями групп Крымского ханства и других степных орд, постепенно с XVIII века превращается в цветущий край, в один из регионов быстрого экономического развития&quot;, — рассказал Левыкин.В экспозиции уделили особое внимание тем, кто сделал это развитие возможным. Посетители видят письма-автографы генерал-губернатора южных земель Григория Потемкина и булаву, с которой он ездил на переговоры с турками, портреты полководцев Петра Румянцева и Александра Суворова, командующего Черноморским флотом адмирала Михаила Лазарева.Этническое и конфессиональное разнообразие региона демонстрируют праздничные народные костюмы.Новороссия в составе Украинской ССРС 1923-го, после того как Украинская ССР вошла в состав Советского Союза, термин "Новороссия" исчез из официального употребления.Центральное место второго раздела занимает полотно Павла Малькова "Политбюро ЦК ВКП(б) за разработкой плана второй пятилетки", ранее не экспонировавшееся. План предусматривал технологический прорыв и строительство крупных предприятий. Одно из них — комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. На выставке можно увидеть портрет первого директора завода Якова Гугеля.О промышленных успехах региона напоминает также отбойный молоток шахтера Алексея Стаханова.Есть и экспонаты, посвященные героической защите и освобождению региона в годы Великой Отечественной войны. О геноциде рассказывает фрагмент колючей проволоки концлагеря в Донецке, а о народной благодарности — кухонный сервиз, подаренный луганскими рабочими маршалам Советского Союза Родиону Малиновскому и Константину Рокоссовскому, а также генералу армии Георгию Захарову.Новороссия в огнеТермин "Новороссия" вновь вернулся в общественное пространство в 2014-м на фоне острого политического кризиса на Украине, когда под историческим названием выступили Донецкая и Луганская Народные Республики.В заключительном разделе выставлены артефакты, собранные сотрудниками ГИМ непосредственно в зоне СВО. Эти памятники говорят сами за себя. Например, детские рисунки и цитаты из дневника, найденного в бомбоубежище стадиона "Азовец" в Мариуполе, поврежденные обстрелом книга и икона, роза, выкованная донецким кузнецом Виктором Михалевым из осколков снарядов и мин.Всего представлено 300 экспонатов и мультимедийных панелей. В подготовке выставки помогли более 20 учреждений: от Музеев Московского Кремля и Государственного Эрмитажа до небольшого музея в Балашихе и Никитского ботанического сада.&quot;История Новороссии еще будет писаться учеными. Мы только-только начинаем осознавать значимость этой территории, узнавать ее историю и нас самих, потому что в нас тоже течет кровь тех, кто поднимал, осваивал и защищал эту территорию&quot;, — подчеркнула куратор выставки Наталия Каргаполова.Экспозиция открыта до 11 декабря. Билеты можно купить на сайте ГИМ.
https://ria.ru/20230904/muzei-1892861615.html
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Анастасия Силкина
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музеи, донбасс, новороссия, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, исторический музей, алексей левыкин, екатерина ii, григорий потемкин, мариуполь, россия
Культура, Музеи, Донбасс, Новороссия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Крым, Исторический музей, Алексей Левыкин, Екатерина II, Григорий Потемкин, Мариуполь, Россия
Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия"

В Историческом музее открылась выставка "Новороссия"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее в Москве
Посетители на пресс-показе выставки Новороссия в Историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. В Государственном историческом музее открылась выставка "Новороссия", которая знакомит с прошлым и настоящим обширного региона в Северном Причерноморье. Об амбициозном проекте Потемкина, промышленных рекордах, борьбе с нацизмом в 1940-е и в XXI веке — в материале РИА Новости.

Новороссия в составе Российской империи

В Историческом музее выставку называют своим основным проектом года и посвящают 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДиректор Исторического музея Алексей Левыкин на пресс-показе выставки "Новороссия"
Директор Исторического музея Алексей Левыкин на пресс-показе выставки Новороссия - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Директор Исторического музея Алексей Левыкин на пресс-показе выставки "Новороссия"
«

"Новороссия" заинтересует посетителей различных возрастов и социальных групп, тех людей, которые увлечены историей, и тех, кто следит за происходящим сегодня. Я думаю, они получат ответы на очень многие вопросы", — отметил директор ГИМ Алексей Левыкин.

В фокусе — территория от Дона до Карпат и от черноморского побережья до среднего Приднепровья. Временной охват — с VII века до нашей эры до событий специальной военной операции на Украине.
© Государственный исторический музей"Екатерина II дает законы Тавриде", 1791 год. Художник А. К. Гюне. Государственный музей-заповедник "Царское Село"
Екатерина II дает законы Тавриде. Художник Гюне А. К. 1791 г. ГМЗ Царское Село
© Государственный исторический музей
"Екатерина II дает законы Тавриде", 1791 год. Художник А. К. Гюне. Государственный музей-заповедник "Царское Село"
Сразу приковывает взгляд картина "Екатерина II дает законы Тавриде" Андреаса Каспара Гюне, прославляющая победы русского оружия в войне с Османской империей. В 1764-м Новороссийская губерния занимала лишь полосу на границе страны и Крымского ханства, а в начале XIX века в этот край входило уже три губернии — Екатеринославская, Херсонская и Таврическая.
«

"Дикое поле, которое постоянно угрожало центральным регионам России вторжениями групп Крымского ханства и других степных орд, постепенно с XVIII века превращается в цветущий край, в один из регионов быстрого экономического развития", — рассказал Левыкин.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Скульптурный портрет князя Г. А. Потемкина-Таврического на выставке "Новороссия" в Историческом музее

Скульптурный портрет князя Г. А. Потемкина-Таврического на выставке Новороссия в Историческом музее в Москве

Скульптурный портрет князя Г. А. Потемкина-Таврического на выставке "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВыставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
Выставка Новороссия в Государственном историческом музее
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

На выставке "Новороссия" в Государственном историческом музее

Выставка Новороссия в Государственном историческом музее

На выставке "Новороссия" в Государственном историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
3 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Женщина осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

Женщина осматривает экспонаты на пресс-показе выставки Новороссия в Историческом музее в Москве

Женщина осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Экспонаты на выставке "Новороссия" в Государственном историческом музее

Выставка Новороссия в Государственном историческом музее

Экспонаты на выставке "Новороссия" в Государственном историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
5 из 5

Скульптурный портрет князя Г. А. Потемкина-Таврического на выставке "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 5
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 5

На выставке "Новороссия" в Государственном историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
3 из 5

Женщина осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 5

Экспонаты на выставке "Новороссия" в Государственном историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
5 из 5
В экспозиции уделили особое внимание тем, кто сделал это развитие возможным. Посетители видят письма-автографы генерал-губернатора южных земель Григория Потемкина и булаву, с которой он ездил на переговоры с турками, портреты полководцев Петра Румянцева и Александра Суворова, командующего Черноморским флотом адмирала Михаила Лазарева.
Этническое и конфессиональное разнообразие региона демонстрируют праздничные народные костюмы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мужчина на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

Мужчина на пресс-показе выставки Новороссия в Историческом музее в Москве

Мужчина на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Женщина осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

Женщина осматривает экспонаты на пресс-показе выставки Новороссия в Историческом музее в Москве

Женщина осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Девушка осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

Девушка осматривает экспонаты на пресс-показе выставки Новороссия в Историческом музее в Москве

Девушка осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3

Мужчина на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 3

Женщина осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3

Девушка осматривает экспонаты на пресс-показе выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3

Новороссия в составе Украинской ССР

С 1923-го, после того как Украинская ССР вошла в состав Советского Союза, термин "Новороссия" исчез из официального употребления.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВыставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
Выставка Новороссия в Государственном историческом музее
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспонаты на выставке "Новороссия" в Историческом музее

Экспонаты на выставке Новороссия в Историческом музее в Москве

Экспонаты на выставке "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВыставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
Выставка Новороссия в Государственном историческом музее
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
3 из 3
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 3

Экспонаты на выставке "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
3 из 3
Центральное место второго раздела занимает полотно Павла Малькова "Политбюро ЦК ВКП(б) за разработкой плана второй пятилетки", ранее не экспонировавшееся. План предусматривал технологический прорыв и строительство крупных предприятий. Одно из них — комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. На выставке можно увидеть портрет первого директора завода Якова Гугеля.
О промышленных успехах региона напоминает также отбойный молоток шахтера Алексея Стаханова.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспонаты выставки "Новороссия" в Историческом музее

Экспонаты выставки Новороссия в Историческом музее в Москве

Экспонаты выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВыставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
Выставка Новороссия в Государственном историческом музее
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 2

Экспонаты выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 2
Есть и экспонаты, посвященные героической защите и освобождению региона в годы Великой Отечественной войны. О геноциде рассказывает фрагмент колючей проволоки концлагеря в Донецке, а о народной благодарности — кухонный сервиз, подаренный луганскими рабочими маршалам Советского Союза Родиону Малиновскому и Константину Рокоссовскому, а также генералу армии Георгию Захарову.

Новороссия в огне

Термин "Новороссия" вновь вернулся в общественное пространство в 2014-м на фоне острого политического кризиса на Украине, когда под историческим названием выступили Донецкая и Луганская Народные Республики.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспонаты выставки "Новороссия" в Историческом музее

Экспонаты выставки Новороссия в Историческом музее в Москве

Экспонаты выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВыставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
Выставка Новороссия в Государственном историческом музее
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 2

Экспонаты выставки "Новороссия" в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2
Выставка "Новороссия" в Государственном историческом музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 2
В заключительном разделе выставлены артефакты, собранные сотрудниками ГИМ непосредственно в зоне СВО. Эти памятники говорят сами за себя. Например, детские рисунки и цитаты из дневника, найденного в бомбоубежище стадиона "Азовец" в Мариуполе, поврежденные обстрелом книга и икона, роза, выкованная донецким кузнецом Виктором Михалевым из осколков снарядов и мин.
© Фото : Государственный исторический музейКованая "Роза", 2014 год. Цветок откован из осколков снарядов и мин, собранных кузнецом в Донецке после бомбардировок правительственными войсками Украины. В. П. Михалев. Донецк. ГИМ
Кованая Роза. Цветок откован из осколков снарядов и мин, собранных кузнецом в Донецке после бомбардировок правительственными войсками Украины. Михалев В. П. Донецк. 2014 г. ГИМ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Государственный исторический музей
Кованая "Роза", 2014 год. Цветок откован из осколков снарядов и мин, собранных кузнецом в Донецке после бомбардировок правительственными войсками Украины. В. П. Михалев. Донецк. ГИМ
Всего представлено 300 экспонатов и мультимедийных панелей. В подготовке выставки помогли более 20 учреждений: от Музеев Московского Кремля и Государственного Эрмитажа до небольшого музея в Балашихе и Никитского ботанического сада.
«

"История Новороссии еще будет писаться учеными. Мы только-только начинаем осознавать значимость этой территории, узнавать ее историю и нас самих, потому что в нас тоже течет кровь тех, кто поднимал, осваивал и защищал эту территорию", — подчеркнула куратор выставки Наталия Каргаполова.

Экспозиция открыта до 11 декабря. Билеты можно купить на сайте ГИМ.
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КультураМузеиДонбассНовороссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеспублика КрымИсторический музейАлексей ЛевыкинЕкатерина IIГригорий ПотемкинМариупольРоссия
 
 
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