https://ria.ru/20230906/muzei-1894327279.html

Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия"

Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия" - РИА Новости, 06.09.2023

Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия"

В Государственном историческом музее открылась выставка "Новороссия", которая знакомит с прошлым и настоящим обширного региона в Северном Причерноморье. Об... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:00

2023-09-06T08:00

2023-09-06T08:07

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. В Государственном историческом музее открылась выставка "Новороссия", которая знакомит с прошлым и настоящим обширного региона в Северном Причерноморье. Об амбициозном проекте Потемкина, промышленных рекордах, борьбе с нацизмом в 1940-е и в XXI веке — в материале РИА Новости.Новороссия в составе Российской империиВ Историческом музее выставку называют своим основным проектом года и посвящают 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков."Новороссия" заинтересует посетителей различных возрастов и социальных групп, тех людей, которые увлечены историей, и тех, кто следит за происходящим сегодня. Я думаю, они получат ответы на очень многие вопросы", — отметил директор ГИМ Алексей Левыкин.В фокусе — территория от Дона до Карпат и от черноморского побережья до среднего Приднепровья. Временной охват — с VII века до нашей эры до событий специальной военной операции на Украине.Сразу приковывает взгляд картина "Екатерина II дает законы Тавриде" Андреаса Каспара Гюне, прославляющая победы русского оружия в войне с Османской империей. В 1764-м Новороссийская губерния занимала лишь полосу на границе страны и Крымского ханства, а в начале XIX века в этот край входило уже три губернии — Екатеринославская, Херсонская и Таврическая."Дикое поле, которое постоянно угрожало центральным регионам России вторжениями групп Крымского ханства и других степных орд, постепенно с XVIII века превращается в цветущий край, в один из регионов быстрого экономического развития", — рассказал Левыкин.В экспозиции уделили особое внимание тем, кто сделал это развитие возможным. Посетители видят письма-автографы генерал-губернатора южных земель Григория Потемкина и булаву, с которой он ездил на переговоры с турками, портреты полководцев Петра Румянцева и Александра Суворова, командующего Черноморским флотом адмирала Михаила Лазарева.Этническое и конфессиональное разнообразие региона демонстрируют праздничные народные костюмы.Новороссия в составе Украинской ССРС 1923-го, после того как Украинская ССР вошла в состав Советского Союза, термин "Новороссия" исчез из официального употребления.Центральное место второго раздела занимает полотно Павла Малькова "Политбюро ЦК ВКП(б) за разработкой плана второй пятилетки", ранее не экспонировавшееся. План предусматривал технологический прорыв и строительство крупных предприятий. Одно из них — комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. На выставке можно увидеть портрет первого директора завода Якова Гугеля.О промышленных успехах региона напоминает также отбойный молоток шахтера Алексея Стаханова.Есть и экспонаты, посвященные героической защите и освобождению региона в годы Великой Отечественной войны. О геноциде рассказывает фрагмент колючей проволоки концлагеря в Донецке, а о народной благодарности — кухонный сервиз, подаренный луганскими рабочими маршалам Советского Союза Родиону Малиновскому и Константину Рокоссовскому, а также генералу армии Георгию Захарову.Новороссия в огнеТермин "Новороссия" вновь вернулся в общественное пространство в 2014-м на фоне острого политического кризиса на Украине, когда под историческим названием выступили Донецкая и Луганская Народные Республики.В заключительном разделе выставлены артефакты, собранные сотрудниками ГИМ непосредственно в зоне СВО. Эти памятники говорят сами за себя. Например, детские рисунки и цитаты из дневника, найденного в бомбоубежище стадиона "Азовец" в Мариуполе, поврежденные обстрелом книга и икона, роза, выкованная донецким кузнецом Виктором Михалевым из осколков снарядов и мин.Всего представлено 300 экспонатов и мультимедийных панелей. В подготовке выставки помогли более 20 учреждений: от Музеев Московского Кремля и Государственного Эрмитажа до небольшого музея в Балашихе и Никитского ботанического сада."История Новороссии еще будет писаться учеными. Мы только-только начинаем осознавать значимость этой территории, узнавать ее историю и нас самих, потому что в нас тоже течет кровь тех, кто поднимал, осваивал и защищал эту территорию", — подчеркнула куратор выставки Наталия Каргаполова.Экспозиция открыта до 11 декабря. Билеты можно купить на сайте ГИМ.

https://ria.ru/20230904/muzei-1892861615.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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