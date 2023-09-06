https://ria.ru/20230906/moratoriy-1894542205.html

На Украине предложили отменить мораторий на налоговые проверки

На Украине предложили отменить мораторий на налоговые проверки - РИА Новости, 06.09.2023

На Украине предложили отменить мораторий на налоговые проверки

Кабмин Украины зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене моратория на проведение налоговых проверок, что предусмотрено меморандумом с МВФ, сообщил... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:15

2023-09-06T15:15

2023-09-06T15:15

в мире

украина

киев

даниил гетманцев

мвф

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кабмин Украины зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене моратория на проведение налоговых проверок, что предусмотрено меморандумом с МВФ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале. "Кабинетом министров Украины зарегистрирован в Верховной раде Украины проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок", - написал Мельничук. Он отметил, что законопроект️ направлен на выполнение Киевом обязательств перед МВФ "в рамках меморандума об экономической и финансовой политике в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок". "Предлагается возобновить документальные (плановые и внеплановые) проверки, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины. Проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий для их проведения", - пояснил Мельничук. В июне глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Киев сталкивается с трудностями при выполнении "структурных маяков" от МВФ. В меморандумах с МВФ на 2023 год прописано задание для Украины выполнить 17 "структурных маяков", законодательных изменений, которые являются предпосылкой для перевода траншей.

https://radiosputnik.ria.ru/20230906/umerov-1894512417.html

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в мире, украина, киев, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины