https://ria.ru/20230906/moratoriy-1894542205.html
На Украине предложили отменить мораторий на налоговые проверки
На Украине предложили отменить мораторий на налоговые проверки - РИА Новости, 06.09.2023
На Украине предложили отменить мораторий на налоговые проверки
Кабмин Украины зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене моратория на проведение налоговых проверок, что предусмотрено меморандумом с МВФ, сообщил... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:15
2023-09-06T15:15
2023-09-06T15:15
в мире
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киев
даниил гетманцев
мвф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кабмин Украины зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене моратория на проведение налоговых проверок, что предусмотрено меморандумом с МВФ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале. "Кабинетом министров Украины зарегистрирован в Верховной раде Украины проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок", - написал Мельничук. Он отметил, что законопроект️ направлен на выполнение Киевом обязательств перед МВФ "в рамках меморандума об экономической и финансовой политике в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок". "Предлагается возобновить документальные (плановые и внеплановые) проверки, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины. Проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий для их проведения", - пояснил Мельничук. В июне глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Киев сталкивается с трудностями при выполнении "структурных маяков" от МВФ. В меморандумах с МВФ на 2023 год прописано задание для Украины выполнить 17 "структурных маяков", законодательных изменений, которые являются предпосылкой для перевода траншей.
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в мире, украина, киев, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Даниил Гетманцев, МВФ, Верховная Рада Украины
На Украине предложили отменить мораторий на налоговые проверки
Рада: правительство Украины предложило отменить мораторий на налоговые проверки