https://ria.ru/20230906/molodezh-1894626335.html

В Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи

В Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи - РИА Новости, 06.09.2023

В Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи

Созданный в Мурманской области центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере – жить!" помогает молодежи выстраивать образовательный и карьерный вектор... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:09

2023-09-06T20:09

2023-09-06T20:09

мурманская область

мурманская область

москва

елена дягилева

андрей чибис

мурманский морской торговый порт

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МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Созданный в Мурманской области центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере – жить!" помогает молодежи выстраивать образовательный и карьерный вектор в родном регионе, сообщила вице-губернатор Елена Дягилева на полях Форума социальных инноваций регионов в Москве. Основным вопросом, который обсудили в ходе дискуссии в зале "Москва", стал вектор развития молодежной политики в условиях новых вызовов, стоящих перед страной. Как отметила Дягилева, в Мурманской области решению этой задачи способствует центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере – жить!", который создан по поручению губернатора Андрея Чибиса в июне 2023 года. Среди целей образовательной и досуговой программ Центра – знакомство школьников региона с экономическим и промышленным потенциалом Кольского Заполярья. Как отметила вице-губернатор в ходе выступления, сейчас особенно важно максимально подробно и наглядно рассказывать молодым северянам о масштабных инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Мурманской области. "Основа стратегии развития кадрового потенциала – заполярная молодёжь. Она – будущее региона. Поэтому приоритетом стратегического плана "На Севере – жить!", который был сформирован из полумиллиона пожеланий северян, является создание комфортных условий для проведения досуга и занятий спортом, современных образовательных пространств и запуск программ, направленных на знакомство подрастающего поколения с перспективами развития Мурманской области", - подчеркнула заместитель губернатора, слова которой приводит министерство информационной политики региона. Она сообщила, что за это лето центр "На Севере – жить!" познакомил с Кольским Заполярьем, его историей и потенциалом 720 школьников из 35 населенных пунктов региона. Теоретические знания, которые ребята получают на уроках и во время мастер-классов, закрепляются во время экскурсий. Как подчеркнула Дягилева, ключевая цель – не на картинке или словах показать места, которые юные северяне в будущем могут рассматривать в качестве своих точек роста и построения карьеры. "Важно показать активное развитие региона в реальности, поэтому в новые смены, стартующие уже в этом месяце, запланировано посещение якорных резидентов территории опережающего развития и объектов, реализующих стратегические для региона и страны проекты", - поделилась вице-губернатор. Среди площадок, которые рассматриваются для организации экскурсий - объекты "НОВАТЭК-Мурманск", Мурманский морской торговый порт, 35 судоремонтный завод АО ЦС "Звездочка", а также заполярные колледжи и Мурманский арктический университет. Это поможет юным северянам увидеть созданные мастерские, лаборатории и аудитории, узнать больше о направлениях подготовки и образовательных программах, чтобы в будущем учиться в Мурманской области.

https://ria.ru/20230905/murmansk-1894388130.html

https://ria.ru/20230829/mery-1893013696.html

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мурманская область, москва, елена дягилева, андрей чибис, мурманский морской торговый порт