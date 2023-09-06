Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
 
20:09 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/molodezh-1894626335.html
В Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи
В Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи - РИА Новости, 06.09.2023
В Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи
Созданный в Мурманской области центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере – жить!" помогает молодежи выстраивать образовательный и карьерный вектор... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:09
2023-09-06T20:09
мурманская область
мурманская область
москва
елена дягилева
андрей чибис
мурманский морской торговый порт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg
МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Созданный в Мурманской области центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере – жить!" помогает молодежи выстраивать образовательный и карьерный вектор в родном регионе, сообщила вице-губернатор Елена Дягилева на полях Форума социальных инноваций регионов в Москве. Основным вопросом, который обсудили в ходе дискуссии в зале "Москва", стал вектор развития молодежной политики в условиях новых вызовов, стоящих перед страной. Как отметила Дягилева, в Мурманской области решению этой задачи способствует центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере – жить!", который создан по поручению губернатора Андрея Чибиса в июне 2023 года. Среди целей образовательной и досуговой программ Центра – знакомство школьников региона с экономическим и промышленным потенциалом Кольского Заполярья. Как отметила вице-губернатор в ходе выступления, сейчас особенно важно максимально подробно и наглядно рассказывать молодым северянам о масштабных инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Мурманской области. "Основа стратегии развития кадрового потенциала – заполярная молодёжь. Она – будущее региона. Поэтому приоритетом стратегического плана "На Севере – жить!", который был сформирован из полумиллиона пожеланий северян, является создание комфортных условий для проведения досуга и занятий спортом, современных образовательных пространств и запуск программ, направленных на знакомство подрастающего поколения с перспективами развития Мурманской области", - подчеркнула заместитель губернатора, слова которой приводит министерство информационной политики региона. Она сообщила, что за это лето центр "На Севере – жить!" познакомил с Кольским Заполярьем, его историей и потенциалом 720 школьников из 35 населенных пунктов региона. Теоретические знания, которые ребята получают на уроках и во время мастер-классов, закрепляются во время экскурсий. Как подчеркнула Дягилева, ключевая цель – не на картинке или словах показать места, которые юные северяне в будущем могут рассматривать в качестве своих точек роста и построения карьеры. "Важно показать активное развитие региона в реальности, поэтому в новые смены, стартующие уже в этом месяце, запланировано посещение якорных резидентов территории опережающего развития и объектов, реализующих стратегические для региона и страны проекты", - поделилась вице-губернатор. Среди площадок, которые рассматриваются для организации экскурсий - объекты "НОВАТЭК-Мурманск", Мурманский морской торговый порт, 35 судоремонтный завод АО ЦС "Звездочка", а также заполярные колледжи и Мурманский арктический университет. Это поможет юным северянам увидеть созданные мастерские, лаборатории и аудитории, узнать больше о направлениях подготовки и образовательных программах, чтобы в будущем учиться в Мурманской области.
https://ria.ru/20230905/murmansk-1894388130.html
https://ria.ru/20230829/mery-1893013696.html
мурманская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_98e434d251726056e1aa1b841cfeb477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, москва, елена дягилева, андрей чибис, мурманский морской торговый порт
Мурманская область, Мурманская область, Москва, Елена Дягилева, Андрей Чибис, Мурманский морской торговый порт
В Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи

Дягилева: в Мурманской области выстроили карьерный вектор для молодежи

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Созданный в Мурманской области центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере – жить!" помогает молодежи выстраивать образовательный и карьерный вектор в родном регионе, сообщила вице-губернатор Елена Дягилева на полях Форума социальных инноваций регионов в Москве.
Основным вопросом, который обсудили в ходе дискуссии в зале "Москва", стал вектор развития молодежной политики в условиях новых вызовов, стоящих перед страной. Как отметила Дягилева, в Мурманской области решению этой задачи способствует центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере – жить!", который создан по поручению губернатора Андрея Чибиса в июне 2023 года. Среди целей образовательной и досуговой программ Центра – знакомство школьников региона с экономическим и промышленным потенциалом Кольского Заполярья.
Как отметила вице-губернатор в ходе выступления, сейчас особенно важно максимально подробно и наглядно рассказывать молодым северянам о масштабных инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Мурманской области.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Мурманская область реализует уникальный проект "СОПКИ" для семей и молодежи
5 сентября, 18:52
"Основа стратегии развития кадрового потенциала – заполярная молодёжь. Она – будущее региона. Поэтому приоритетом стратегического плана "На Севере – жить!", который был сформирован из полумиллиона пожеланий северян, является создание комфортных условий для проведения досуга и занятий спортом, современных образовательных пространств и запуск программ, направленных на знакомство подрастающего поколения с перспективами развития Мурманской области", - подчеркнула заместитель губернатора, слова которой приводит министерство информационной политики региона.
Она сообщила, что за это лето центр "На Севере – жить!" познакомил с Кольским Заполярьем, его историей и потенциалом 720 школьников из 35 населенных пунктов региона. Теоретические знания, которые ребята получают на уроках и во время мастер-классов, закрепляются во время экскурсий. Как подчеркнула Дягилева, ключевая цель – не на картинке или словах показать места, которые юные северяне в будущем могут рассматривать в качестве своих точек роста и построения карьеры.
"Важно показать активное развитие региона в реальности, поэтому в новые смены, стартующие уже в этом месяце, запланировано посещение якорных резидентов территории опережающего развития и объектов, реализующих стратегические для региона и страны проекты", - поделилась вице-губернатор.
Среди площадок, которые рассматриваются для организации экскурсий - объекты "НОВАТЭК-Мурманск", Мурманский морской торговый порт, 35 судоремонтный завод АО ЦС "Звездочка", а также заполярные колледжи и Мурманский арктический университет. Это поможет юным северянам увидеть созданные мастерские, лаборатории и аудитории, узнать больше о направлениях подготовки и образовательных программах, чтобы в будущем учиться в Мурманской области.
Учителя в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Мурманской области ввели новые меры поддержки учителей
29 августа, 20:37
 
Мурманская областьМурманская областьМоскваЕлена ДягилеваАндрей ЧибисМурманский морской торговый порт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала