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Федеральная программа позволила модернизировать в Приангарье 59 школ - РИА Новости, 06.09.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
13:53 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/modernizatsiya-1894516982.html
Федеральная программа позволила модернизировать в Приангарье 59 школ
Федеральная программа позволила модернизировать в Приангарье 59 школ - РИА Новости, 06.09.2023
Федеральная программа позволила модернизировать в Приангарье 59 школ
В Иркутской области по федеральному проекту за два года после модернизации открылись 44 школы, еще в 15 капитальный ремонт завершится до конца текущего года,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:53
2023-09-06T13:53
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В Иркутской области по федеральному проекту за два года после модернизации открылись 44 школы, еще в 15 капитальный ремонт завершится до конца текущего года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В Иркутской области подвели итоги двух лет масштабного федерального проекта "Модернизация школьных систем образования". Губернатор региона Игорь Кобзев дал старт эстафете открытия школ-участниц проекта, в который регион вступил в 2022 году. С 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина министерством просвещения России запущено глобальное обновление школьной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета. Иркутская область в списке 30 регионов с наибольшим объемом финансирования ремонтных работ и лидер в Сибирском федеральном округе по количеству школ, включенных в программу. На 2022-2023 годы на капремонты и оснащение 59 школ региона в рамках федеральной программы модернизации в Приангарье предусмотрено около 3 миллиардов рублей. По словам Игоря Кобзева, модернизация предусматривает комплексные изменения: капитальный ремонт конструкций, укрепление фундамента, замену всех устаревших систем в зданиях, современные дизайнерские решения по оформлению школьных пространств с участием детей и родителей, оснащение новейшим оборудованием учебных кабинетов, пищеблоков, актовых и спортивных залов. "Благодаря участию в программе в Иркутской области уже открылись и работают 44 школы, еще в 15 образовательных организациях работы по модернизации завершатся в текущем году. Это значит, что еще более 25 тысяч школьников получат современные и комфортные условия для качественного образования и развития творческих способностей", - говорится в сообщении. В среду на связь с губернатором вышли представители 10 муниципальных образований региона - участников программы модернизации школ. Они озвучили результаты работы. Всего в программе приняли участие 29 муниципалитетов. Игорь Кобзев отметил, что федеральная программа модернизации будет продолжаться. В настоящее время министерством просвещения РФ проводится отбор на участие в программе в 2024-2026 годах. В заявку от Иркутской области для отбора включены 109 объектов.
https://ria.ru/20230905/podderzhka-1894370106.html
https://ria.ru/20230829/granty-1892888829.html
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев

Федеральная программа позволила модернизировать в Приангарье 59 школ

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В Иркутской области по федеральному проекту за два года после модернизации открылись 44 школы, еще в 15 капитальный ремонт завершится до конца текущего года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В Иркутской области подвели итоги двух лет масштабного федерального проекта "Модернизация школьных систем образования". Губернатор региона Игорь Кобзев дал старт эстафете открытия школ-участниц проекта, в который регион вступил в 2022 году.
С 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина министерством просвещения России запущено глобальное обновление школьной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета. Иркутская область в списке 30 регионов с наибольшим объемом финансирования ремонтных работ и лидер в Сибирском федеральном округе по количеству школ, включенных в программу. На 2022-2023 годы на капремонты и оснащение 59 школ региона в рамках федеральной программы модернизации в Приангарье предусмотрено около 3 миллиардов рублей.
По словам Игоря Кобзева, модернизация предусматривает комплексные изменения: капитальный ремонт конструкций, укрепление фундамента, замену всех устаревших систем в зданиях, современные дизайнерские решения по оформлению школьных пространств с участием детей и родителей, оснащение новейшим оборудованием учебных кабинетов, пищеблоков, актовых и спортивных залов.
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"Благодаря участию в программе в Иркутской области уже открылись и работают 44 школы, еще в 15 образовательных организациях работы по модернизации завершатся в текущем году. Это значит, что еще более 25 тысяч школьников получат современные и комфортные условия для качественного образования и развития творческих способностей", - говорится в сообщении.
В среду на связь с губернатором вышли представители 10 муниципальных образований региона - участников программы модернизации школ. Они озвучили результаты работы. Всего в программе приняли участие 29 муниципалитетов. Игорь Кобзев отметил, что федеральная программа модернизации будет продолжаться. В настоящее время министерством просвещения РФ проводится отбор на участие в программе в 2024-2026 годах. В заявку от Иркутской области для отбора включены 109 объектов.
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