https://ria.ru/20230906/modernizatsiya-1894516982.html

Федеральная программа позволила модернизировать в Приангарье 59 школ

Федеральная программа позволила модернизировать в Приангарье 59 школ - РИА Новости, 06.09.2023

Федеральная программа позволила модернизировать в Приангарье 59 школ

В Иркутской области по федеральному проекту за два года после модернизации открылись 44 школы, еще в 15 капитальный ремонт завершится до конца текущего года,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:53

2023-09-06T13:53

2023-09-06T13:53

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В Иркутской области по федеральному проекту за два года после модернизации открылись 44 школы, еще в 15 капитальный ремонт завершится до конца текущего года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В Иркутской области подвели итоги двух лет масштабного федерального проекта "Модернизация школьных систем образования". Губернатор региона Игорь Кобзев дал старт эстафете открытия школ-участниц проекта, в который регион вступил в 2022 году. С 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина министерством просвещения России запущено глобальное обновление школьной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета. Иркутская область в списке 30 регионов с наибольшим объемом финансирования ремонтных работ и лидер в Сибирском федеральном округе по количеству школ, включенных в программу. На 2022-2023 годы на капремонты и оснащение 59 школ региона в рамках федеральной программы модернизации в Приангарье предусмотрено около 3 миллиардов рублей. По словам Игоря Кобзева, модернизация предусматривает комплексные изменения: капитальный ремонт конструкций, укрепление фундамента, замену всех устаревших систем в зданиях, современные дизайнерские решения по оформлению школьных пространств с участием детей и родителей, оснащение новейшим оборудованием учебных кабинетов, пищеблоков, актовых и спортивных залов. "Благодаря участию в программе в Иркутской области уже открылись и работают 44 школы, еще в 15 образовательных организациях работы по модернизации завершатся в текущем году. Это значит, что еще более 25 тысяч школьников получат современные и комфортные условия для качественного образования и развития творческих способностей", - говорится в сообщении. В среду на связь с губернатором вышли представители 10 муниципальных образований региона - участников программы модернизации школ. Они озвучили результаты работы. Всего в программе приняли участие 29 муниципалитетов. Игорь Кобзев отметил, что федеральная программа модернизации будет продолжаться. В настоящее время министерством просвещения РФ проводится отбор на участие в программе в 2024-2026 годах. В заявку от Иркутской области для отбора включены 109 объектов.

https://ria.ru/20230905/podderzhka-1894370106.html

https://ria.ru/20230829/granty-1892888829.html

иркутская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, игорь кобзев