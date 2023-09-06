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Путин встретится с главой Минприроды Козловым - РИА Новости, 06.09.2023
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12:38 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/minprirody-1894495365.html
Путин встретится с главой Минприроды Козловым
Путин встретится с главой Минприроды Козловым - РИА Новости, 06.09.2023
Путин встретится с главой Минприроды Козловым
Президент России Владимир Путин в среду встретится с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, обсудит текущие вопросы, связанные с... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:38
2023-09-06T12:38
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, обсудит текущие вопросы, связанные с деятельностью министерства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня у президента запланирован ряд рабочих встреч, среди них открытое для СМИ будет совещание с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Достаточно обширная повестка дня в сфере ведения этого министерства, поэтому будет подробный разговор по текущим вопросам, связанным с деятельностью министерства", - сказал Песков журналистам.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий песков, владимир путин, россия
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин встретится с главой Минприроды Козловым

Путин обсудит вопросы деятельности Минприроды с главой ведомства Козловым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, обсудит текущие вопросы, связанные с деятельностью министерства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня у президента запланирован ряд рабочих встреч, среди них открытое для СМИ будет совещание с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Достаточно обширная повестка дня в сфере ведения этого министерства, поэтому будет подробный разговор по текущим вопросам, связанным с деятельностью министерства", - сказал Песков журналистам.
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