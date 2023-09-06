https://ria.ru/20230906/minprirody-1894495365.html

Путин встретится с главой Минприроды Козловым

Путин встретится с главой Минприроды Козловым - РИА Новости, 06.09.2023

Путин встретится с главой Минприроды Козловым

Президент России Владимир Путин в среду встретится с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, обсудит текущие вопросы, связанные с... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:38

2023-09-06T12:38

2023-09-06T12:38

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, обсудит текущие вопросы, связанные с деятельностью министерства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня у президента запланирован ряд рабочих встреч, среди них открытое для СМИ будет совещание с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Достаточно обширная повестка дня в сфере ведения этого министерства, поэтому будет подробный разговор по текущим вопросам, связанным с деятельностью министерства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230221/ekoturizm-1853465445.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий песков, владимир путин, россия