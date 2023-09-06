https://ria.ru/20230906/ministr-1894643544.html

СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны

СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может завести уголовное дело против Рустема Умерова, назначенного на должность министра обороны страны,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T22:58

2023-09-06T22:58

2023-09-06T23:47

в мире

украина

рустем умеров

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

центрэнерго

алексей резников

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может завести уголовное дело против Рустема Умерова, назначенного на должность министра обороны страны, передает местное издание "Комментарии"."Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества (ФГИ) Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа, которое есть в распоряжении издания", — говорится в публикации.Как передает издание, из материалов жалобы установлено, что 18 августа 2023 года в НАБУ подали заявление о том, что председатель ФГИ Рустем Умеров, его первый заместитель и заместитель, "злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества", а именно продажи аффилированным руководителю "Центрэнерго" фирмам электроэнергии по ценам ниже рыночных. "По убеждению следственной судьи заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса. Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — Прим. ред.) о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", — приводит издание выдержки из текста решения суда.В издании напомнили, что ранее в отношении руководства Фонда государственных имуществ Украины уже начали расследование. Нацполиция проводит следственные действия по установлению объективных и достаточных обстоятельств совершения уголовного преступления должностными лицами и привлечения виновных к ответственности. Речь идет о нарушении закона при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго".В минувшее воскресенье Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Украинские СМИ сообщали, что экс-министра могут назначить послом в Великобритании. Сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".Сегодня украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.

https://ria.ru/20230906/umerov-1894529712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, рустем умеров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), центрэнерго, алексей резников