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СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны - РИА Новости, 06.09.2023
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22:58 06.09.2023 (обновлено: 23:47 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ministr-1894643544.html
СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны
СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может завести уголовное дело против Рустема Умерова, назначенного на должность министра обороны страны,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:58
2023-09-06T23:47
в мире
украина
рустем умеров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
центрэнерго
алексей резников
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может завести уголовное дело против Рустема Умерова, назначенного на должность министра обороны страны, передает местное издание "Комментарии".&quot;Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества (ФГИ) Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа, которое есть в распоряжении издания&quot;, — говорится в публикации.Как передает издание, из материалов жалобы установлено, что 18 августа 2023 года в НАБУ подали заявление о том, что председатель ФГИ Рустем Умеров, его первый заместитель и заместитель, "злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества", а именно продажи аффилированным руководителю "Центрэнерго" фирмам электроэнергии по ценам ниже рыночных. "По убеждению следственной судьи заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса. Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — Прим. ред.) о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", — приводит издание выдержки из текста решения суда.В издании напомнили, что ранее в отношении руководства Фонда государственных имуществ Украины уже начали расследование. Нацполиция проводит следственные действия по установлению объективных и достаточных обстоятельств совершения уголовного преступления должностными лицами и привлечения виновных к ответственности. Речь идет о нарушении закона при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго".В минувшее воскресенье Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Украинские СМИ сообщали, что экс-министра могут назначить послом в Великобритании. Сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".Сегодня украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.
https://ria.ru/20230906/umerov-1894529712.html
https://ria.ru/20230906/raskhody-1894633913.html
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в мире, украина, рустем умеров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), центрэнерго, алексей резников
В мире, Украина, Рустем Умеров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Центрэнерго, Алексей Резников
СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны

"Комментарии": на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может завести уголовное дело против Рустема Умерова, назначенного на должность министра обороны страны, передает местное издание "Комментарии".
«

"Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества (ФГИ) Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа, которое есть в распоряжении издания", — говорится в публикации.

Как передает издание, из материалов жалобы установлено, что 18 августа 2023 года в НАБУ подали заявление о том, что председатель ФГИ Рустем Умеров, его первый заместитель и заместитель, "злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества", а именно продажи аффилированным руководителю "Центрэнерго" фирмам электроэнергии по ценам ниже рыночных.
"По убеждению следственной судьи заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса. Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — Прим. ред.) о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", — приводит издание выдержки из текста решения суда.
Рустем Умеров
Биография Рустема Умерова
Вчера, 14:37
В издании напомнили, что ранее в отношении руководства Фонда государственных имуществ Украины уже начали расследование. Нацполиция проводит следственные действия по установлению объективных и достаточных обстоятельств совершения уголовного преступления должностными лицами и привлечения виновных к ответственности. Речь идет о нарушении закона при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго".
В минувшее воскресенье Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Украинские СМИ сообщали, что экс-министра могут назначить послом в Великобритании. Сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".
Сегодня украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Минобороны Украины сообщило об увеличении расходов на ВСУ
Вчера, 20:58
 
В миреУкраинаРустем УмеровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЦентрэнергоАлексей Резников
 
 
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