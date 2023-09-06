СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны
"Комментарии": на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может завести уголовное дело против Рустема Умерова, назначенного на должность министра обороны страны, передает местное издание "Комментарии".
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"Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества (ФГИ) Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа, которое есть в распоряжении издания", — говорится в публикации.
Как передает издание, из материалов жалобы установлено, что 18 августа 2023 года в НАБУ подали заявление о том, что председатель ФГИ Рустем Умеров, его первый заместитель и заместитель, "злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества", а именно продажи аффилированным руководителю "Центрэнерго" фирмам электроэнергии по ценам ниже рыночных.
"По убеждению следственной судьи заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса. Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — Прим. ред.) о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", — приводит издание выдержки из текста решения суда.
В издании напомнили, что ранее в отношении руководства Фонда государственных имуществ Украины уже начали расследование. Нацполиция проводит следственные действия по установлению объективных и достаточных обстоятельств совершения уголовного преступления должностными лицами и привлечения виновных к ответственности. Речь идет о нарушении закона при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго".
В минувшее воскресенье Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Украинские СМИ сообщали, что экс-министра могут назначить послом в Великобритании. Сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".
Сегодня украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.