https://ria.ru/20230906/metro-1894533584.html
Бочкарев: станция "Аэропорт Внуково" обеспечит удобный доступ в аэровокзал
Бочкарев: станция "Аэропорт Внуково" обеспечит удобный доступ в аэровокзал - РИА Новости, 06.09.2023
Бочкарев: станция "Аэропорт Внуково" обеспечит удобный доступ в аэровокзал
Станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метро обеспечит пассажирам удобный доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэровокзального... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:45
2023-09-06T14:45
2023-09-06T14:45
андрей бочкарев
москва
сергей собянин
аэроэкспресс
стройкомплекс москвы
московский метрополитен
метро
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метро обеспечит пассажирам удобный доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэровокзального комплекса, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Солнцевская линия позволяет в прямом смысле слова совершить пересадку из метро на самолет. Метростроители провели большую работу в стесненных условиях, чтобы интегрировать станцию в инфраструктуру аэропорта. Выход из вестибюля станции "Аэропорт Внуково" соединен с подземным переходом, который приведет пассажиров непосредственно в здание терминала А", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра уточнил, что по переходу пассажиры также смогут попасть на железнодорожную станцию Киевского направления "Аэроэкспресс" или выйти к Вокзальной площади, поселку Внуково, а также к остановкам наземного транспорта. В сообщении добавляется, что станция "Аэропорт Внуково", терминал А и железнодорожная станция выполнены в едином архитектурном стиле. Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке "Рассказовка – Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метрополитена.
https://realty.ria.ru/20230830/bochkarev-1893078407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, сергей собянин, аэроэкспресс, стройкомплекс москвы, московский метрополитен, метро
Андрей Бочкарев, Москва, Сергей Собянин, Аэроэкспресс, Стройкомплекс Москвы, Московский метрополитен, Метро
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метро обеспечит пассажирам удобный доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэровокзального комплекса, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Солнцевская линия позволяет в прямом смысле слова совершить пересадку из метро на самолет. Метростроители провели большую работу в стесненных условиях, чтобы интегрировать станцию в инфраструктуру аэропорта. Выход из вестибюля станции "Аэропорт Внуково" соединен с подземным переходом, который приведет пассажиров непосредственно в здание терминала А", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заммэра уточнил, что по переходу пассажиры также смогут попасть на железнодорожную станцию Киевского направления "Аэроэкспресс
" или выйти к Вокзальной площади, поселку Внуково, а также к остановкам наземного транспорта.
В сообщении добавляется, что станция "Аэропорт Внуково", терминал А и железнодорожная станция выполнены в едином архитектурном стиле.
Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин
открыл движение на участке "Рассказовка – Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метрополитена.
Андрей Бочкарев: стройотрасль Москвы устойчиво растет