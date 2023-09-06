https://ria.ru/20230906/metro-1894533584.html

Бочкарев: станция "Аэропорт Внуково" обеспечит удобный доступ в аэровокзал

Бочкарев: станция "Аэропорт Внуково" обеспечит удобный доступ в аэровокзал - РИА Новости, 06.09.2023

Бочкарев: станция "Аэропорт Внуково" обеспечит удобный доступ в аэровокзал

Станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метро обеспечит пассажирам удобный доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэровокзального... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:45

2023-09-06T14:45

2023-09-06T14:45

андрей бочкарев

москва

сергей собянин

аэроэкспресс

стройкомплекс москвы

московский метрополитен

метро

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метро обеспечит пассажирам удобный доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэровокзального комплекса, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Солнцевская линия позволяет в прямом смысле слова совершить пересадку из метро на самолет. Метростроители провели большую работу в стесненных условиях, чтобы интегрировать станцию в инфраструктуру аэропорта. Выход из вестибюля станции "Аэропорт Внуково" соединен с подземным переходом, который приведет пассажиров непосредственно в здание терминала А", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра уточнил, что по переходу пассажиры также смогут попасть на железнодорожную станцию Киевского направления "Аэроэкспресс" или выйти к Вокзальной площади, поселку Внуково, а также к остановкам наземного транспорта. В сообщении добавляется, что станция "Аэропорт Внуково", терминал А и железнодорожная станция выполнены в едином архитектурном стиле. Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке "Рассказовка – Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метрополитена.

https://realty.ria.ru/20230830/bochkarev-1893078407.html

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Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, сергей собянин, аэроэкспресс, стройкомплекс москвы, московский метрополитен, метро