https://ria.ru/20230906/mchs-1894634085.html

В МЧС подтвердили, что пожар в самарской больнице ликвидирован

В МЧС подтвердили, что пожар в самарской больнице ликвидирован - РИА Новости, 06.09.2023

В МЧС подтвердили, что пожар в самарской больнице ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в самарской городской больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:59

2023-09-06T20:59

2023-09-06T21:01

происшествия

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в самарской городской больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 19.45 (18.45 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. По информации регионального минздрава, в одной из палат отделения пульмонологии Самарской городской больницы №4 произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация, погиб один человек. "Компетентными органами будет проведена проверка. Учреждение работает в штатном режиме", - добавили в минздраве. Ранее в региональном главке МЧС информировали, что 6 сентября в 19.16 (18.16 мск) в Центр управления кризисных ситуаций главного управления МЧС по области поступило сообщение о пожаре в здании Самарской городской больницы №4 на улице Мичурина, 125. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова. Спасатели на месте пожара установили, что на третьем этаже в палате горит матрас и мебель. В 19.33 (18.33 мск) пожар был локализован. Прокуратура в своем телеграм-канале отмечала, что по факту пожара в больнице организована проверка. По ее итогам будут приняты прокурорского реагирования.

https://realty.ria.ru/20230906/pozhar-1894589032.html

https://ria.ru/20230902/utechka-1893879131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)