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Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался - РИА Новости, 06.09.2023
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18:35 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/mashina-1894605325.html
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался - РИА Новости, 06.09.2023
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался
Житель Воронежа наехал на своем внедорожнике на мужчину, с которым подрался на заправочной станции, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:35
2023-09-06T18:35
воронеж
авто
россия
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Житель Воронежа наехал на своем внедорожнике на мужчину, с которым подрался на заправочной станции, сообщило СУСК РФ по региону. Видео инцидента и его последствий появилось в среду в ряде телеграм-каналов, в том числе в канале "Типичный Воронеж". На одной записи была показана развязка конфликта - лежащий на асфальте на автозаправке после наезда машины мужчина. На другой записи, появившейся чуть позже, этот мужчина бросался с ножом на своего оппонента и, как видно, порезал ему лицо. "Четвертого сентября 2023 года в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставлен 54-летний мужчина, который в настоящее время находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "По предварительным данным, в дневное время 4 сентября 2023 года на территории автомобильной заправочной станции, расположенной в Коминтерновском районе города Воронежа, между пострадавшим и 33-летним водителем автомобиля Range Rover/Land Rover произошел словесный конфликт, переросший в драку. С целью убийства злоумышленник, управляя данным автомобилем, совершил наезд на 54-летнего мужчину", - говорится в сообщении следствия. В итоге 33-летний мужчина был задержан, в ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230904/dtp-1894049927.html
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воронеж, авто, россия, происшествия
Воронеж, Авто, Россия, Происшествия
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался

Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался на заправке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Житель Воронежа наехал на своем внедорожнике на мужчину, с которым подрался на заправочной станции, сообщило СУСК РФ по региону.
Видео инцидента и его последствий появилось в среду в ряде телеграм-каналов, в том числе в канале "Типичный Воронеж". На одной записи была показана развязка конфликта - лежащий на асфальте на автозаправке после наезда машины мужчина. На другой записи, появившейся чуть позже, этот мужчина бросался с ножом на своего оппонента и, как видно, порезал ему лицо.
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"Четвертого сентября 2023 года в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставлен 54-летний мужчина, который в настоящее время находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
«
"По предварительным данным, в дневное время 4 сентября 2023 года на территории автомобильной заправочной станции, расположенной в Коминтерновском районе города Воронежа, между пострадавшим и 33-летним водителем автомобиля Range Rover/Land Rover произошел словесный конфликт, переросший в драку. С целью убийства злоумышленник, управляя данным автомобилем, совершил наезд на 54-летнего мужчину", - говорится в сообщении следствия.
В итоге 33-летний мужчина был задержан, в ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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