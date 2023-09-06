https://ria.ru/20230906/mashina-1894605325.html

Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался

Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался - РИА Новости, 06.09.2023

Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался

Житель Воронежа наехал на своем внедорожнике на мужчину, с которым подрался на заправочной станции, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:35

2023-09-06T18:35

2023-09-06T18:35

воронеж

авто

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Житель Воронежа наехал на своем внедорожнике на мужчину, с которым подрался на заправочной станции, сообщило СУСК РФ по региону. Видео инцидента и его последствий появилось в среду в ряде телеграм-каналов, в том числе в канале "Типичный Воронеж". На одной записи была показана развязка конфликта - лежащий на асфальте на автозаправке после наезда машины мужчина. На другой записи, появившейся чуть позже, этот мужчина бросался с ножом на своего оппонента и, как видно, порезал ему лицо. "Четвертого сентября 2023 года в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставлен 54-летний мужчина, который в настоящее время находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "По предварительным данным, в дневное время 4 сентября 2023 года на территории автомобильной заправочной станции, расположенной в Коминтерновском районе города Воронежа, между пострадавшим и 33-летним водителем автомобиля Range Rover/Land Rover произошел словесный конфликт, переросший в драку. С целью убийства злоумышленник, управляя данным автомобилем, совершил наезд на 54-летнего мужчину", - говорится в сообщении следствия. В итоге 33-летний мужчина был задержан, в ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230904/dtp-1894049927.html

https://ria.ru/20230816/dtp-1890510882.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, авто, россия, происшествия