https://ria.ru/20230906/mashina-1894605325.html
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался - РИА Новости, 06.09.2023
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался
Житель Воронежа наехал на своем внедорожнике на мужчину, с которым подрался на заправочной станции, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:35
2023-09-06T18:35
2023-09-06T18:35
воронеж
авто
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Житель Воронежа наехал на своем внедорожнике на мужчину, с которым подрался на заправочной станции, сообщило СУСК РФ по региону. Видео инцидента и его последствий появилось в среду в ряде телеграм-каналов, в том числе в канале "Типичный Воронеж". На одной записи была показана развязка конфликта - лежащий на асфальте на автозаправке после наезда машины мужчина. На другой записи, появившейся чуть позже, этот мужчина бросался с ножом на своего оппонента и, как видно, порезал ему лицо. "Четвертого сентября 2023 года в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставлен 54-летний мужчина, который в настоящее время находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "По предварительным данным, в дневное время 4 сентября 2023 года на территории автомобильной заправочной станции, расположенной в Коминтерновском районе города Воронежа, между пострадавшим и 33-летним водителем автомобиля Range Rover/Land Rover произошел словесный конфликт, переросший в драку. С целью убийства злоумышленник, управляя данным автомобилем, совершил наезд на 54-летнего мужчину", - говорится в сообщении следствия. В итоге 33-летний мужчина был задержан, в ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230904/dtp-1894049927.html
https://ria.ru/20230816/dtp-1890510882.html
воронеж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, авто, россия, происшествия
Воронеж, Авто, Россия, Происшествия
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался на заправке