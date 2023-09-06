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Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 06.09.2023
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14:31 06.09.2023 (обновлено: 14:43 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/lavrov-1894530095.html
Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества
Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 06.09.2023
Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:31
2023-09-06T14:43
россия
джакарта
индонезия
сергей лавров
оон
шос
брикс
восточноазиатский саммит
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику, сообщили в МИД России. Двусторонняя встреча состоялась в Джакарте в рамках визита министра иностранных дел РФ в Индонезию, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит. "Министры обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам. Обсудили практические шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической и энергетической кооперации, сотрудничества в сфере транспорта, а также финансового взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве добавили, что стороны подчеркнули взаимное стремление наращивать координацию в многосторонних форматах, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС и "Группе двадцати".
https://ria.ru/20230906/lavrov-1894435878.html
https://ria.ru/20230906/shallenberg-1894470604.html
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россия, джакарта, индонезия, сергей лавров, оон, шос, брикс, восточноазиатский саммит
Россия, Джакарта, Индонезия, Сергей Лавров, ООН, ШОС, БРИКС, Восточноазиатский саммит
Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества

МИД: Лавров обсудил с индийским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику, сообщили в МИД России.
Двусторонняя встреча состоялась в Джакарте в рамках визита министра иностранных дел РФ в Индонезию, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите
07:22
"Министры обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам. Обсудили практические шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической и энергетической кооперации, сотрудничества в сфере транспорта, а также финансового взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве добавили, что стороны подчеркнули взаимное стремление наращивать координацию в многосторонних форматах, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС и "Группе двадцати".
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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11:10
 
РоссияДжакартаИндонезияСергей ЛавровООНШОСБРИКСВосточноазиатский саммит
 
 
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