https://ria.ru/20230906/lavrov-1894530095.html

Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества

Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 06.09.2023

Лавров обсудил с главой МИД Индии вопросы двустороннего сотрудничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:31

2023-09-06T14:31

2023-09-06T14:43

россия

джакарта

индонезия

сергей лавров

оон

шос

брикс

восточноазиатский саммит

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику, сообщили в МИД России. Двусторонняя встреча состоялась в Джакарте в рамках визита министра иностранных дел РФ в Индонезию, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит. "Министры обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам. Обсудили практические шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической и энергетической кооперации, сотрудничества в сфере транспорта, а также финансового взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве добавили, что стороны подчеркнули взаимное стремление наращивать координацию в многосторонних форматах, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС и "Группе двадцати".

https://ria.ru/20230906/lavrov-1894435878.html

https://ria.ru/20230906/shallenberg-1894470604.html

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россия, джакарта, индонезия, сергей лавров, оон, шос, брикс, восточноазиатский саммит