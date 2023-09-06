https://ria.ru/20230906/latviya-1894612797.html

МИД прокомментировал поправки в закон против русскоязычных жителей Латвии

МИД прокомментировал поправки в закон против русскоязычных жителей Латвии - РИА Новости, 06.09.2023

МИД прокомментировал поправки в закон против русскоязычных жителей Латвии

Принятые поправки в миграционное законодательство Латвии против русскоязычных жителей страны носят дискриминационный характер, заявили в МИД России. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:05

2023-09-06T19:05

2023-09-06T21:09

в мире

латвия

россия

рига

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Принятые поправки в миграционное законодательство Латвии против русскоязычных жителей страны носят дискриминационный характер, заявили в МИД России."Принятые в сентябре сего года поправки в миграционное законодательство Латвии, несомненно, носят дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод", — говорится в публикации.В посольство России в Риге ежедневно поступают десятки обращений от соотечественников, обеспокоенных ситуацией."В рамках своих полномочий дипмиссия оказывает им необходимую консульскую и юридическую поддержку", — уточнили в министерстве.Дипломаты фиксируют все случаи дискриминации граждан России и представителей диаспоры, по ним ведется работа с местными властями. Кроме того, они привлекают к этой проблеме внимание СМИ, латвийских правозащитных организаций и профильных международных структур.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в стране гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023-го.Как стало известно ранее, с этого месяца проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также прекратят выплачивать пенсию.Власти Латвии требуют от русскоязычных граждан не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике России на международной арене, по сути, обязывая людей отчитываться о своих политических взглядах и осуждать действия Москвы задокументированным образом. СПЧ подчеркнул, что подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, связанную с нарушением прав россиян, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому. Обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.

https://ria.ru/20230905/ekzamen-1894396211.html

https://ria.ru/20230903/iordaniya-1893918025.html

https://ria.ru/20230807/estoniya-1888693674.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия, рига, оон