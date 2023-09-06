МИД прокомментировал поправки в закон против русскоязычных жителей Латвии
МИД России назвал поправки в миграционное законодательство Латвии дискриминацией
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Принятые поправки в миграционное законодательство Латвии против русскоязычных жителей страны носят дискриминационный характер, заявили в МИД России.
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"Принятые в сентябре сего года поправки в миграционное законодательство Латвии, несомненно, носят дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод", — говорится в публикации.
В посольство России в Риге ежедневно поступают десятки обращений от соотечественников, обеспокоенных ситуацией.
"В рамках своих полномочий дипмиссия оказывает им необходимую консульскую и юридическую поддержку", — уточнили в министерстве.
Дипломаты фиксируют все случаи дискриминации граждан России и представителей диаспоры, по ним ведется работа с местными властями. Кроме того, они привлекают к этой проблеме внимание СМИ, латвийских правозащитных организаций и профильных международных структур.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в стране гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023-го.
Как стало известно ранее, с этого месяца проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также прекратят выплачивать пенсию.
Власти Латвии требуют от русскоязычных граждан не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике России на международной арене, по сути, обязывая людей отчитываться о своих политических взглядах и осуждать действия Москвы задокументированным образом. СПЧ подчеркнул, что подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.
Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, связанную с нарушением прав россиян, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому. Обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.