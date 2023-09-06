https://ria.ru/20230906/kvadrokoptery-1894596713.html

Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг"

Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг" - РИА Новости, 06.09.2023

Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг"

Ростовская область передала 26 квадрокоптеров военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:58

2023-09-06T17:58

2023-09-06T18:38

ростовская область

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Ростовская область передала 26 квадрокоптеров военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной операции, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. "Военнослужащим группировки "Юг" в зону СВО переданы 26 квадрокоптеров. Оборудование востребовано штурмовыми подразделениями и корректировщиками артиллерийского огня, поскольку может применяться и в темное время суток", - говорится в сообщении правительства региона. В ближайшее время технические средства будут распределены в подразделения. "Оборудование закуплено в полном соответствии с заявкой командования Южного военного округа. Это часть масштабной планомерной работы, которую правительство региона проводит в рамках оказания помощи нашим землякам, принимающим участие в специальной военной операции", - подчеркнул Артемов. Так, например, ранее в зону СВО были направлены 13 автомобилей, почти половина из которых - санитарные "УАЗы". Также были переданы УАЗ "Патриот" повышенной проходимости, которые используются военнослужащими 150-й мотострелковой дивизии. За счет бюджетных средств приобретены и переданы дизель-генераторы, комплекты обмундирования и обуви, антенные устройства для передовых авиационных наводчиков. Поставки военнослужащим техники и оборудования за счет бюджета региона - инициатива губернатора Ростовской области Василия Голубева.

https://ria.ru/20230906/podgotovka-1894591741.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, василий голубев