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Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг" - РИА Новости, 06.09.2023
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Ростовская область
 
17:58 06.09.2023 (обновлено: 18:38 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/kvadrokoptery-1894596713.html
Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг"
Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг" - РИА Новости, 06.09.2023
Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг"
Ростовская область передала 26 квадрокоптеров военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:58
2023-09-06T18:38
ростовская область
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Ростовская область передала 26 квадрокоптеров военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной операции, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. "Военнослужащим группировки "Юг" в зону СВО переданы 26 квадрокоптеров. Оборудование востребовано штурмовыми подразделениями и корректировщиками артиллерийского огня, поскольку может применяться и в темное время суток", - говорится в сообщении правительства региона. В ближайшее время технические средства будут распределены в подразделения. "Оборудование закуплено в полном соответствии с заявкой командования Южного военного округа. Это часть масштабной планомерной работы, которую правительство региона проводит в рамках оказания помощи нашим землякам, принимающим участие в специальной военной операции", - подчеркнул Артемов. Так, например, ранее в зону СВО были направлены 13 автомобилей, почти половина из которых - санитарные "УАЗы". Также были переданы УАЗ "Патриот" повышенной проходимости, которые используются военнослужащими 150-й мотострелковой дивизии. За счет бюджетных средств приобретены и переданы дизель-генераторы, комплекты обмундирования и обуви, антенные устройства для передовых авиационных наводчиков. Поставки военнослужащим техники и оборудования за счет бюджета региона - инициатива губернатора Ростовской области Василия Голубева.
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ростовская область, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев

Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг"

© Фото : Правительство Ростовской области Ростовская область передала квадрокоптеры группировке "Юг"
Ростовская область передала квадрокоптеры группировке Юг - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Правительство Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Ростовская область передала 26 квадрокоптеров военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной операции, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
"Военнослужащим группировки "Юг" в зону СВО переданы 26 квадрокоптеров. Оборудование востребовано штурмовыми подразделениями и корректировщиками артиллерийского огня, поскольку может применяться и в темное время суток", - говорится в сообщении правительства региона. В ближайшее время технические средства будут распределены в подразделения.
"Оборудование закуплено в полном соответствии с заявкой командования Южного военного округа. Это часть масштабной планомерной работы, которую правительство региона проводит в рамках оказания помощи нашим землякам, принимающим участие в специальной военной операции", - подчеркнул Артемов.
Так, например, ранее в зону СВО были направлены 13 автомобилей, почти половина из которых - санитарные "УАЗы". Также были переданы УАЗ "Патриот" повышенной проходимости, которые используются военнослужащими 150-й мотострелковой дивизии.
За счет бюджетных средств приобретены и переданы дизель-генераторы, комплекты обмундирования и обуви, антенные устройства для передовых авиационных наводчиков. Поставки военнослужащим техники и оборудования за счет бюджета региона - инициатива губернатора Ростовской области Василия Голубева.
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Ростовская областьРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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