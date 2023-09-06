https://ria.ru/20230906/kupyansk-1894597704.html
Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров
Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров - РИА Новости, 06.09.2023
Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров
Линия соприкосновения в Харьковской области проходит в 7 километрах от Купянска, сообщил журналистам в среду глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:00
2023-09-06T18:00
2023-09-06T18:00
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безопасность
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Линия соприкосновения в Харьковской области проходит в 7 километрах от Купянска, сообщил журналистам в среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Линия фронта в Харьковской области двигается, <…> наша линия фронта в 7 километрах от Купянска", – сообщил Ганчев. При это он отметил, что срок освобождения Купянска называть не может, но в планах есть освобождение и самого Харькова. Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пунктов из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты, хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894436330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров
Ганчев: линия соприкосновения проходит всего в семи километрах от Купянска