https://ria.ru/20230906/kupyansk-1894597704.html

Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров

Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров - РИА Новости, 06.09.2023

Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров

Линия соприкосновения в Харьковской области проходит в 7 километрах от Купянска, сообщил журналистам в среду глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:00

2023-09-06T18:00

2023-09-06T18:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Линия соприкосновения в Харьковской области проходит в 7 километрах от Купянска, сообщил журналистам в среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Линия фронта в Харьковской области двигается, <…> наша линия фронта в 7 километрах от Купянска", – сообщил Ганчев. При это он отметил, что срок освобождения Купянска называть не может, но в планах есть освобождение и самого Харькова. Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пунктов из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты, хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.

https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894436330.html

харьковская область

россия

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, россия, харьков, украина, ситуация в днр и лнр