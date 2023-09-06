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Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/kupyansk-1894597704.html
Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров
Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров - РИА Новости, 06.09.2023
Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров
Линия соприкосновения в Харьковской области проходит в 7 километрах от Купянска, сообщил журналистам в среду глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:00
2023-09-06T18:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
харьков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Линия соприкосновения в Харьковской области проходит в 7 километрах от Купянска, сообщил журналистам в среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Линия фронта в Харьковской области двигается, &lt;…&gt; наша линия фронта в 7 километрах от Купянска", – сообщил Ганчев. При это он отметил, что срок освобождения Купянска называть не может, но в планах есть освобождение и самого Харькова. Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пунктов из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты, хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894436330.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, россия, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Харьков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ганчев сообщил, что от линии фронта до Купянска всего семь километров

Ганчев: линия соприкосновения проходит всего в семи километрах от Купянска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Линия соприкосновения в Харьковской области проходит в 7 километрах от Купянска, сообщил журналистам в среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Линия фронта в Харьковской области двигается, <…> наша линия фронта в 7 километрах от Купянска", – сообщил Ганчев. При это он отметил, что срок освобождения Купянска называть не может, но в планах есть освобождение и самого Харькова.
Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пунктов из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты, хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияХарьковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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