https://ria.ru/20230906/kremennaya-1894488311.html
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР
Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Кременная в ЛНР, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:12
2023-09-06T12:12
2023-09-06T12:12
луганская народная республика
кременная
украина
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Кременная в ЛНР, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Кременная", - сообщил представитель ведомства. По данным комендатуры, в результате обстрела повреждено остекление частного жилого дома, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894311552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, кременная, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Кременная, Украина, Происшествия
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР, поврежден частный дом