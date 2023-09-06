https://ria.ru/20230906/kremennaya-1894488311.html

Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР

Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР - РИА Новости, 06.09.2023

Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Кременная в ЛНР, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:12

2023-09-06T12:12

2023-09-06T12:12

луганская народная республика

кременная

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Кременная в ЛНР, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Кременная", - сообщил представитель ведомства. По данным комендатуры, в результате обстрела повреждено остекление частного жилого дома, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230905/obstrel-1894311552.html

луганская народная республика

кременная

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, кременная, украина, происшествия