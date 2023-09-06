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Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР - РИА Новости, 06.09.2023
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12:12 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/kremennaya-1894488311.html
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР
Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Кременная в ЛНР, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:12
2023-09-06T12:12
луганская народная республика
кременная
украина
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Кременная в ЛНР, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Кременная", - сообщил представитель ведомства. По данным комендатуры, в результате обстрела повреждено остекление частного жилого дома, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894311552.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, кременная, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Кременная, Украина, Происшествия
Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР

Украинские войска открыли огонь по Кременной в ЛНР, поврежден частный дом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Кременная в ЛНР, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Кременная", - сообщил представитель ведомства.
По данным комендатуры, в результате обстрела повреждено остекление частного жилого дома, пострадавших нет.
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Луганская Народная РеспубликаКременнаяУкраинаПроисшествия
 
 
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