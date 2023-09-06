https://ria.ru/20230906/krazha-1894566136.html
Во Владивостоке женщина обокрала пенсионера и попала на видео
Во Владивостоке женщина обокрала пенсионера и попала на видео - РИА Новости, 06.09.2023
Во Владивостоке женщина обокрала пенсионера и попала на видео
Полиция возбудила уголовное дело о краже женщиной денег из кармана пенсионера на улице во Владивостоке, видео инцидента вызвало резонанс в соцсетях, сообщает... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:23
2023-09-06T16:23
2023-09-06T16:23
происшествия
владивосток
россия
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о краже женщиной денег из кармана пенсионера на улице во Владивостоке, видео инцидента вызвало резонанс в соцсетях, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. В соцсетях ранее разошлось видео с камеры наблюдения. На нем видно, как женщина подходит на улице к пожилому мужчине с тростью, протягивает руку к карману его рубашки, что-то берет и уходит. "В полицию поступило сообщение 72-летнего местного жителя о том, что из кармана его рубашки похищены денежные средства. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 37 тысяч рублей… Установлено, что пожилой мужчина заметил пропажу денег, когда попытался расплатиться за приобретенные товары в магазине", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет. Полиция отмечает, что на камеры видеонаблюдения попала женщина, подозреваемая в краже. Правоохранители опубликовали ее фото и попросили обратиться в полицию всех, кто располагает информацией о её местонахождении, персональных данных. Конфиденциальность гарантирована.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке женщина обокрала пенсионера и попала на видео
Во Владивостоке возбудили дело после видео с кражей денег из кармана пенсионера
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело о краже женщиной денег из кармана пенсионера на улице во Владивостоке, видео инцидента вызвало резонанс в соцсетях, сообщает УМВД РФ
по Приморскому краю.
В соцсетях ранее разошлось видео с камеры наблюдения. На нем видно, как женщина подходит на улице к пожилому мужчине с тростью, протягивает руку к карману его рубашки, что-то берет и уходит.
"В полицию поступило сообщение 72-летнего местного жителя о том, что из кармана его рубашки похищены денежные средства. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 37 тысяч рублей… Установлено, что пожилой мужчина заметил пропажу денег, когда попытался расплатиться за приобретенные товары в магазине", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.
Полиция отмечает, что на камеры видеонаблюдения попала женщина, подозреваемая в краже. Правоохранители опубликовали ее фото и попросили обратиться в полицию всех, кто располагает информацией о её местонахождении, персональных данных. Конфиденциальность гарантирована.
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