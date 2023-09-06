https://ria.ru/20230906/kot-1894526498.html

"Кота-наркокурьера" поймали в ивановской исправительной колонии

"Кота-наркокурьера" поймали в ивановской исправительной колонии - РИА Новости, 06.09.2023

"Кота-наркокурьера" поймали в ивановской исправительной колонии

Сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области вновь предотвратили попытку проникновения на территорию учреждения кота с наркотиками в ошейнике,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:24

2023-09-06T14:24

2023-09-06T14:24

происшествия

ивановская область

россия

здоровье - общество

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РЯЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области вновь предотвратили попытку проникновения на территорию учреждения кота с наркотиками в ошейнике, сообщило в среду УФСИН по региону. "Сотрудниками ИК-4 УФСИН России по Ивановской области предотвращена попытка доставки осужденным наркотиков с использованием кота", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники нашли и поймали кота "в ходе реализации оперативной информации" вечером на КПП по пропуску автотранспорта. В надетом на животное самодельном ошейнике "обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим". На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Экспертизой установлено, что представленное на исследование вещество массой 1,12 грамма содержит в своем составе метадон, а также 0,49 грамма – N-метилэфедрон. В октябре 2021 года уже сообщалось о подобном случае с котом-наркокурьером. Как информировало тогда УФСИН по Ивановской области, на территории, прилегающей к исправительной колонии №4, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кота, который пытался проникнуть в колонию. В его ошейнике было обнаружено вещество растительного происхождения. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что это марихуана весом 5,21 грамма.

https://radiosputnik.ria.ru/20230823/narkotiki-1891786280.html

https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html

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происшествия, ивановская область, россия, здоровье - общество