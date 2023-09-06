https://ria.ru/20230906/kot-1894526498.html
"Кота-наркокурьера" поймали в ивановской исправительной колонии
"Кота-наркокурьера" поймали в ивановской исправительной колонии - РИА Новости, 06.09.2023
"Кота-наркокурьера" поймали в ивановской исправительной колонии
Сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области вновь предотвратили попытку проникновения на территорию учреждения кота с наркотиками в ошейнике,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:24
2023-09-06T14:24
2023-09-06T14:24
происшествия
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РЯЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области вновь предотвратили попытку проникновения на территорию учреждения кота с наркотиками в ошейнике, сообщило в среду УФСИН по региону. "Сотрудниками ИК-4 УФСИН России по Ивановской области предотвращена попытка доставки осужденным наркотиков с использованием кота", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники нашли и поймали кота "в ходе реализации оперативной информации" вечером на КПП по пропуску автотранспорта. В надетом на животное самодельном ошейнике "обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим". На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Экспертизой установлено, что представленное на исследование вещество массой 1,12 грамма содержит в своем составе метадон, а также 0,49 грамма – N-метилэфедрон. В октябре 2021 года уже сообщалось о подобном случае с котом-наркокурьером. Как информировало тогда УФСИН по Ивановской области, на территории, прилегающей к исправительной колонии №4, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кота, который пытался проникнуть в колонию. В его ошейнике было обнаружено вещество растительного происхождения. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что это марихуана весом 5,21 грамма.
https://radiosputnik.ria.ru/20230823/narkotiki-1891786280.html
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происшествия, ивановская область, россия, здоровье - общество
Происшествия, Ивановская область, Россия, Здоровье - Общество
"Кота-наркокурьера" поймали в ивановской исправительной колонии
Кота с наркотиками в ошейнике поймали в ивановской исправительной колонии
РЯЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области вновь предотвратили попытку проникновения на территорию учреждения кота с наркотиками в ошейнике, сообщило в среду УФСИН по региону.
«
"Сотрудниками ИК-4 УФСИН России по Ивановской области предотвращена попытка доставки осужденным наркотиков с использованием кота", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сотрудники нашли и поймали кота "в ходе реализации оперативной информации" вечером на КПП по пропуску автотранспорта. В надетом на животное самодельном ошейнике "обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим".
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Экспертизой установлено, что представленное на исследование вещество массой 1,12 грамма содержит в своем составе метадон, а также 0,49 грамма – N-метилэфедрон.
В октябре 2021 года уже сообщалось о подобном случае с котом-наркокурьером. Как информировало тогда УФСИН по Ивановской области, на территории, прилегающей к исправительной колонии №4, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кота, который пытался проникнуть в колонию. В его ошейнике было обнаружено вещество растительного происхождения. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что это марихуана весом 5,21 грамма.
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