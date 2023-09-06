https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html

"Люди с улицы": в Британии нашли виновников провала контрнаступления ВСУ

"Люди с улицы": в Британии нашли виновников провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023

"Люди с улицы": в Британии нашли виновников провала контрнаступления ВСУ

Малоквалифицированные кадры ВСУ послужили одной из причин медленного и провального контрнаступления Украины, заявил в беседе с британским Financial Times... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:42

2023-09-06T14:42

2023-09-06T14:42

в мире

украина

артемовский

киев

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Малоквалифицированные кадры ВСУ послужили одной из причин медленного и провального контрнаступления Украины, заявил в беседе с британским Financial Times журналист Джон Пол Рэтбон, специализирующийся в вопросах обороны и безопасности."Еще одной проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что если бы вас (интервьюера. – Прим.ред.), меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали четыре недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов", – признался он.Рэтбон отметил, что мощная российская оборона и отсутствие у Запада боевого опыта с сильным соперником также замедлили ход контрнаступления.Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230906/poteri-1894511277.html

https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html

украина

артемовский

киев

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в мире, украина, артемовский, киев, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, нато