https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html
"Люди с улицы": в Британии нашли виновников провала контрнаступления ВСУ
"Люди с улицы": в Британии нашли виновников провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
"Люди с улицы": в Британии нашли виновников провала контрнаступления ВСУ
Малоквалифицированные кадры ВСУ послужили одной из причин медленного и провального контрнаступления Украины, заявил в беседе с британским Financial Times... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:42
2023-09-06T14:42
2023-09-06T14:42
в мире
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артемовский
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сергей шойгу
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нато
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Малоквалифицированные кадры ВСУ послужили одной из причин медленного и провального контрнаступления Украины, заявил в беседе с британским Financial Times журналист Джон Пол Рэтбон, специализирующийся в вопросах обороны и безопасности."Еще одной проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что если бы вас (интервьюера. – Прим.ред.), меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали четыре недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов", – признался он.Рэтбон отметил, что мощная российская оборона и отсутствие у Запада боевого опыта с сильным соперником также замедлили ход контрнаступления.Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230906/poteri-1894511277.html
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В мире, Украина, Артемовский, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Люди с улицы": в Британии нашли виновников провала контрнаступления ВСУ
FT: отсутствие опыта у ВСУ стало причиной провала контрнаступления