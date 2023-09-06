https://ria.ru/20230906/konsultatsii-1894486574.html
Нарышкин рассказал о консультациях СВР и ЦРУ
Нарышкин рассказал о консультациях СВР и ЦРУ - РИА Новости, 06.09.2023
Нарышкин рассказал о консультациях СВР и ЦРУ
Консультации между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США редки, но регулярны - они, в частности, полезны для снижения... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:07
2023-09-06T12:07
2023-09-06T12:07
россия
сша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Консультации между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США редки, но регулярны - они, в частности, полезны для снижения международной напряженности, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. "Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер. Профессиональный диалог, в принципе, полезен, в том числе для снижения международной напряженности и сокращения недопонимания между странами", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "Однако вынужден признать, что нашим американским и другим "визави" даже в таком деловом разговоре с глазу на глаз не удается освободиться от использования идеологических клише. Впрочем, не исключаю, что по мере реализации Россией целей специальной военной операции ситуация может измениться", - добавил он.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1893020110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)
Россия, США, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Нарышкин рассказал о консультациях СВР и ЦРУ
Нарышкин: консультации между СВР и ЦРУ редки, но регулярны