https://ria.ru/20230906/konsultatsii-1894486574.html

Нарышкин рассказал о консультациях СВР и ЦРУ

Нарышкин рассказал о консультациях СВР и ЦРУ - РИА Новости, 06.09.2023

Нарышкин рассказал о консультациях СВР и ЦРУ

Консультации между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США редки, но регулярны - они, в частности, полезны для снижения... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:07

2023-09-06T12:07

2023-09-06T12:07

россия

сша

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Консультации между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США редки, но регулярны - они, в частности, полезны для снижения международной напряженности, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. "Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер. Профессиональный диалог, в принципе, полезен, в том числе для снижения международной напряженности и сокращения недопонимания между странами", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "Однако вынужден признать, что нашим американским и другим "визави" даже в таком деловом разговоре с глазу на глаз не удается освободиться от использования идеологических клише. Впрочем, не исключаю, что по мере реализации Россией целей специальной военной операции ситуация может измениться", - добавил он.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1893020110.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)