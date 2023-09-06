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Семья из Орска покажет на президентском конкурсе православные традиции - РИА Новости, 06.09.2023
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15:15 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/konkurs-1894544582.html
Семья из Орска покажет на президентском конкурсе православные традиции
Семья из Орска покажет на президентском конкурсе православные традиции - РИА Новости, 06.09.2023
Семья из Орска покажет на президентском конкурсе православные традиции
Более 25 тысяч человек, представляющие 4340 семей из всех российских регионов и зарубежных стран, где проживают некоторые родственники, уже зарегистрировались... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:15
2023-09-06T15:15
общество
оренбургская область
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 25 тысяч человек, представляющие 4340 семей из всех российских регионов и зарубежных стран, где проживают некоторые родственники, уже зарегистрировались на участие в объявленном президентом РФ конкурсе "Это у нас семейное", сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".В частности, семья Плотниковых из Оренбургской области, воспитывающая девятерых детей и одна из первых подавшая заявку на участие в конкурсе, намерена показать все достоинства большой и крепкой православной российской семьи.На конкурсе Плотниковых будут представлять 10 человек, и пока это одна из самых больших команд. В нее вошли сами супруги Елена и Александр, дочери Надежда и Любовь, сыновья Серафим, Александр, Савелий и Силуан, а также бабушка Тамара и дедушка Анатолий. Младшие Сильвестр, Лука и новорожденный Спиридон, появившийся на свет меньше месяца назад, будут поддерживать своих старших родственников."Мы активная семья и с радостью будем участвовать в конкурсе, тем более масштаб такой значимый. Своим примером нам хочется показать, что многодетная семья – это норма, что надо быть многодетным, и это очень здорово. С президентской платформой “Россия – страна возможностей” познакомились впервые и сразу нашли здесь много интересного", – отметила Елена.Плотниковы – победители конкурса "Семья года – 2022" в Оренбургской области. В 2023 году заняли первое место в конкурсе "Мы формируем будущее" (номинация "Семейные традиции") проекта "Многодетная Россия". Все дети Плотниковых школьного возраста учатся в православной гимназии и занимаются в музыкальной школе.Визитной карточкой семьи считается музыкальный ансамбль баянистов-аккордеонистов "Любящие сердца", который составляют Серафим, Надежда, Любовь, Александр, Савелий и Силуан. У семейного коллектива уже много наград, в том числе международного конкурса "Таланты России" и фестиваля православной культуры и традиций малых городов Руси "София-2022"."На конкурсе “Это у нас семейное” замечательные призы. Конечно, хотелось бы выиграть жилищный сертификат, а особенно нас привлекла возможность отправиться в семейное путешествие. Несколько лет назад мы ездили на машине в Московскую область, но смогли взять с собой лишь пятерых детей. Очень хотелось бы отправиться в отпуск всей семьей, мечта детей – поехать на море", – сообщила Елена.Конкурс "Это у нас семейное" стартовал 4 сентября 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. На всем протяжении конкурса семьи смогут выигрывать призы от партнеров. Главными наградами для победителей станут 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий.Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" эту идею поддержал президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.
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общество, оренбургская область, россия
Общество, Оренбургская область, Россия

Семья из Орска покажет на президентском конкурсе православные традиции

© Depositphotos.com / KruchenkovaМногодетная семья в парке
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Depositphotos.com / Kruchenkova
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 25 тысяч человек, представляющие 4340 семей из всех российских регионов и зарубежных стран, где проживают некоторые родственники, уже зарегистрировались на участие в объявленном президентом РФ конкурсе "Это у нас семейное", сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".
В частности, семья Плотниковых из Оренбургской области, воспитывающая девятерых детей и одна из первых подавшая заявку на участие в конкурсе, намерена показать все достоинства большой и крепкой православной российской семьи.
На конкурсе Плотниковых будут представлять 10 человек, и пока это одна из самых больших команд. В нее вошли сами супруги Елена и Александр, дочери Надежда и Любовь, сыновья Серафим, Александр, Савелий и Силуан, а также бабушка Тамара и дедушка Анатолий. Младшие Сильвестр, Лука и новорожденный Спиридон, появившийся на свет меньше месяца назад, будут поддерживать своих старших родственников.
«
"Мы активная семья и с радостью будем участвовать в конкурсе, тем более масштаб такой значимый. Своим примером нам хочется показать, что многодетная семья – это норма, что надо быть многодетным, и это очень здорово. С президентской платформой “Россия – страна возможностей” познакомились впервые и сразу нашли здесь много интересного", – отметила Елена.
Плотниковы – победители конкурса "Семья года – 2022" в Оренбургской области. В 2023 году заняли первое место в конкурсе "Мы формируем будущее" (номинация "Семейные традиции") проекта "Многодетная Россия". Все дети Плотниковых школьного возраста учатся в православной гимназии и занимаются в музыкальной школе.
Визитной карточкой семьи считается музыкальный ансамбль баянистов-аккордеонистов "Любящие сердца", который составляют Серафим, Надежда, Любовь, Александр, Савелий и Силуан. У семейного коллектива уже много наград, в том числе международного конкурса "Таланты России" и фестиваля православной культуры и традиций малых городов Руси "София-2022".
"На конкурсе “Это у нас семейное” замечательные призы. Конечно, хотелось бы выиграть жилищный сертификат, а особенно нас привлекла возможность отправиться в семейное путешествие. Несколько лет назад мы ездили на машине в Московскую область, но смогли взять с собой лишь пятерых детей. Очень хотелось бы отправиться в отпуск всей семьей, мечта детей – поехать на море", – сообщила Елена.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Стартовала регистрация участников конкурса "Это у нас семейное"
4 сентября, 14:46
Конкурс "Это у нас семейное" стартовал 4 сентября 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. На всем протяжении конкурса семьи смогут выигрывать призы от партнеров. Главными наградами для победителей станут 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий.
Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" эту идею поддержал президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.
 
ОбществоОренбургская областьРоссия
 
 
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