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Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину - РИА Новости, 06.09.2023
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04:35 06.09.2023 (обновлено: 11:03 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/kongressvumen-1894430991.html
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину - РИА Новости, 06.09.2023
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину
Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила в соцсети X, что администрация президента... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:35
2023-09-06T11:03
в мире
сша
украина
марджори тейлор грин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила в соцсети X, что администрация президента Джо Байдена "достаточно безумна", чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России. &quot;Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией&quot;, — написала она.По ее мнению, пришло время для достижения мирного урегулирования конфликта. "Вот почему я не проголосую за расходование даже единого цента ради Украины", — подчеркнула республиканка. Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации демократа Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.
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в мире, сша, украина, марджори тейлор грин, джо байден
В мире, США, Украина, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину

Тейлор Грин: США могут ввести войска на Украину и воевать против России

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила в соцсети X, что администрация президента Джо Байдена "достаточно безумна", чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России.
«

"Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией", — написала она.

По ее мнению, пришло время для достижения мирного урегулирования конфликта. "Вот почему я не проголосую за расходование даже единого цента ради Украины", — подчеркнула республиканка.
Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации демократа Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.
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В миреСШАУкраинаМарджори Тейлор ГринДжо Байден
 
 
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