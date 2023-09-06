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Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину - РИА Новости, 06.09.2023
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину
Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила в соцсети X, что администрация президента... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:35
2023-09-06T04:35
2023-09-06T11:03
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила в соцсети X, что администрация президента Джо Байдена "достаточно безумна", чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России. "Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией", — написала она.По ее мнению, пришло время для достижения мирного урегулирования конфликта. "Вот почему я не проголосую за расходование даже единого цента ради Украины", — подчеркнула республиканка. Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации демократа Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.
https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894420624.html
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в мире, сша, украина, марджори тейлор грин, джо байден
В мире, США, Украина, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину
Тейлор Грин: США могут ввести войска на Украину и воевать против России