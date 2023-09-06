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Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов
Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов - РИА Новости, 06.09.2023
Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов
Средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:50
2023-09-06T22:50
2023-09-06T23:11
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Киеве. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию". Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года. Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили на помощь Украине. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США (свыше 5 миллионов долларов) преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.
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в мире, сша, энтони блинкен, украина, россия, константин малофеев
В мире, США, Энтони Блинкен, Украина, Россия, Константин Малофеев
Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов
Блинкен: США направят конфискованное у бизнесменов РФ на реабилитацию бойцов ВСУ