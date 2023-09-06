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Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов - РИА Новости, 06.09.2023
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22:50 06.09.2023 (обновлено: 23:11 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/konfiskovannoe-1894642842.html
Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов
Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов - РИА Новости, 06.09.2023
Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов
Средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:50
2023-09-06T23:11
в мире
сша
энтони блинкен
украина
россия
константин малофеев
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Киеве. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию". Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года. Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили на помощь Украине. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США (свыше 5 миллионов долларов) преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20230906/pomosch-1894640528.html
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в мире, сша, энтони блинкен, украина, россия, константин малофеев
В мире, США, Энтони Блинкен, Украина, Россия, Константин Малофеев
Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов

Блинкен: США направят конфискованное у бизнесменов РФ на реабилитацию бойцов ВСУ

© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Киеве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен
Вчера, 22:10
В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию".
Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года.
Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили на помощь Украине. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США (свыше 5 миллионов долларов) преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Источник: США заранее проинформировали Россию о визите Блинкена в Киев
Вчера, 21:53
 
В миреСШАЭнтони БлинкенУкраинаРоссияКонстантин Малофеев
 
 
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