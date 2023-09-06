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В Башкирии мужчина спустился с колеса обозрения по конструкции
В Башкирии мужчина спустился с колеса обозрения по конструкции - РИА Новости, 06.09.2023
В Башкирии мужчина спустился с колеса обозрения по конструкции
Полицейские башкирского Нефтекамска задержали нетрезвого местного жителя, который вылез из кабинки колеса обозрения и спустился с него по конструкции... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:15
2023-09-06T08:15
2023-09-06T08:15
происшествия
нефтекамск
республика башкортостан
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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Полицейские башкирского Нефтекамска задержали нетрезвого местного жителя, который вылез из кабинки колеса обозрения и спустился с него по конструкции аттракциона, сообщили в МВД по Башкирии. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина повисает на тросах у кабинки колеса обозрения на самом верху, затем, балансируя, стоит на конструкции аттракциона. Через некоторое время он спускается на землю, совершает кувырок, оказывается в руках полицейских и заявляет: "Я рад, что вам понравилось это шоу". "Молодой человек задержан сотрудниками полиции. На него составлен административный протокол за мелкое хулиганство", - сказал представитель МВД. По данной статье КоАП РФ молодому человеку грозит штрафном административный арест до 15 суток.
https://ria.ru/20230803/anapa-1887960110.html
нефтекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтекамск, республика башкортостан
Происшествия, Нефтекамск, Республика Башкортостан
В Башкирии мужчина спустился с колеса обозрения по конструкции
В Башкирии мужчина вылез из кабинки колеса обозрения и спустился по конструкции
КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Полицейские башкирского Нефтекамска задержали нетрезвого местного жителя, который вылез из кабинки колеса обозрения и спустился с него по конструкции аттракциона, сообщили в МВД по Башкирии.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина повисает на тросах у кабинки колеса обозрения на самом верху, затем, балансируя, стоит на конструкции аттракциона. Через некоторое время он спускается на землю, совершает кувырок, оказывается в руках полицейских и заявляет: "Я рад, что вам понравилось это шоу".
"Молодой человек задержан сотрудниками полиции. На него составлен административный протокол за мелкое хулиганство", - сказал представитель МВД.
По данной статье КоАП РФ
молодому человеку грозит штрафном административный арест до 15 суток.
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