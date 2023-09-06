https://ria.ru/20230906/koleso-1894438109.html

В Башкирии мужчина спустился с колеса обозрения по конструкции

В Башкирии мужчина спустился с колеса обозрения по конструкции - РИА Новости, 06.09.2023

В Башкирии мужчина спустился с колеса обозрения по конструкции

Полицейские башкирского Нефтекамска задержали нетрезвого местного жителя, который вылез из кабинки колеса обозрения и спустился с него по конструкции... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:15

2023-09-06T08:15

2023-09-06T08:15

происшествия

нефтекамск

республика башкортостан

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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Полицейские башкирского Нефтекамска задержали нетрезвого местного жителя, который вылез из кабинки колеса обозрения и спустился с него по конструкции аттракциона, сообщили в МВД по Башкирии. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина повисает на тросах у кабинки колеса обозрения на самом верху, затем, балансируя, стоит на конструкции аттракциона. Через некоторое время он спускается на землю, совершает кувырок, оказывается в руках полицейских и заявляет: "Я рад, что вам понравилось это шоу". "Молодой человек задержан сотрудниками полиции. На него составлен административный протокол за мелкое хулиганство", - сказал представитель МВД. По данной статье КоАП РФ молодому человеку грозит штрафном административный арест до 15 суток.

https://ria.ru/20230803/anapa-1887960110.html

нефтекамск

республика башкортостан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нефтекамск, республика башкортостан