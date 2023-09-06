Рейтинг@Mail.ru
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:36 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/kolbasa-1894531454.html
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет - РИА Новости, 06.09.2023
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 43% за последние пять лет, сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:36
2023-09-06T14:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802526121_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_e777e10583aeaf1c7be0b43d0bb6b480.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 43% за последние пять лет, сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Промышленное производство в Московской области стабильно демонстрирует уверенный рост, особенно в сфере обрабатывающей промышленности. Значительные успехи, например, фиксируются в пищевой отрасли. Так, за последние пять лет годовой объем производства колбасных изделий в регионе вырос со 184,5 тысячи тонн до 264,1 тысячи тонн. В процентном соотношении рост составил более 43%", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам зампреда, в Подмосковье сейчас заявлены 30 инвестпроектов в пищевой отрасли в рамках импортозамещения. Среди них и проекты по производству колбасных изделий.
https://realty.ria.ru/20230829/zavod-1892845286.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802526121_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_9fb35ff1a936558dc534acc26eed26cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), импортозамещение, производство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Импортозамещение, Производство

Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе "Рузком"
Сотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе Рузком - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе "Рузком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 43% за последние пять лет, сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Промышленное производство в Московской области стабильно демонстрирует уверенный рост, особенно в сфере обрабатывающей промышленности. Значительные успехи, например, фиксируются в пищевой отрасли. Так, за последние пять лет годовой объем производства колбасных изделий в регионе вырос со 184,5 тысячи тонн до 264,1 тысячи тонн. В процентном соотношении рост составил более 43%", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам зампреда, в Подмосковье сейчас заявлены 30 инвестпроектов в пищевой отрасли в рамках импортозамещения. Среди них и проекты по производству колбасных изделий.
Строительство - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Подмосковье построят завод по производству биоразлагаемой посуды
29 августа, 11:20
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИмпортозамещениеПроизводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала