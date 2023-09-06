https://ria.ru/20230906/kolbasa-1894531454.html

Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет

Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет - РИА Новости, 06.09.2023

Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет

Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 43% за последние пять лет, сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:36

2023-09-06T14:36

2023-09-06T14:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

импортозамещение

производство

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 43% за последние пять лет, сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Промышленное производство в Московской области стабильно демонстрирует уверенный рост, особенно в сфере обрабатывающей промышленности. Значительные успехи, например, фиксируются в пищевой отрасли. Так, за последние пять лет годовой объем производства колбасных изделий в регионе вырос со 184,5 тысячи тонн до 264,1 тысячи тонн. В процентном соотношении рост составил более 43%", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам зампреда, в Подмосковье сейчас заявлены 30 инвестпроектов в пищевой отрасли в рамках импортозамещения. Среди них и проекты по производству колбасных изделий.

https://realty.ria.ru/20230829/zavod-1892845286.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), импортозамещение, производство