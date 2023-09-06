https://ria.ru/20230906/kolbasa-1894531454.html
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет - РИА Новости, 06.09.2023
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 40% за пять лет
Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 43% за последние пять лет, сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:36
2023-09-06T14:36
2023-09-06T14:36
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московская область (подмосковье)
импортозамещение
производство
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выпуск колбасы в Подмосковье увеличился более чем на 43% за последние пять лет, сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Промышленное производство в Московской области стабильно демонстрирует уверенный рост, особенно в сфере обрабатывающей промышленности. Значительные успехи, например, фиксируются в пищевой отрасли. Так, за последние пять лет годовой объем производства колбасных изделий в регионе вырос со 184,5 тысячи тонн до 264,1 тысячи тонн. В процентном соотношении рост составил более 43%", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам зампреда, в Подмосковье сейчас заявлены 30 инвестпроектов в пищевой отрасли в рамках импортозамещения. Среди них и проекты по производству колбасных изделий.
https://realty.ria.ru/20230829/zavod-1892845286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), импортозамещение, производство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Импортозамещение, Производство