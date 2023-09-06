https://ria.ru/20230906/knr-1894589335.html

СМИ: госслужащие в КНР откажутся от iPhone на работе до конца месяца

СМИ: госслужащие в КНР откажутся от iPhone на работе до конца месяца - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: госслужащие в КНР откажутся от iPhone на работе до конца месяца

Госслужащие ряда министерств Китая должны до конца сентября отказаться от использования iPhone в качестве рабочего телефона и перейти на смартфоны от других... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:28

2023-09-06T17:28

2023-09-06T17:32

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китай

сша

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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Госслужащие ряда министерств Китая должны до конца сентября отказаться от использования iPhone в качестве рабочего телефона и перейти на смартфоны от других производителей, пишет в среду издание South China Morning Post со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Китая запретили госслужащим пользоваться для работы iPhone или другой техникой иностранного производства. По словам источников South China Morning Post, "запрет касается только использования iPhone, разработанных в Калифорнии, и не касается других иностранных брендов смартфонов". При этом отказаться от iPhone должны не все госслужащие, а работники определенных министерств, связанных со сферами инвестиций, торговли и международных отношений. "Сотрудники этих министерств должны до конца этого месяца перейти на телефоны других марок для использования в работе", - приводит издание слова источников. По словам источников газеты, данные меры направлены на устранение возможных рисков национальной безопасности, связанных с использованием телекоммуникационных устройств, произведенных американской компанией. Wall Street Journal ранее отмечало, что нынешний запрет является зеркальной мерой в отношении США, которые приняли ряд ограничительных мер против китайских компаний. Ранее Financial Times сообщила, что администрация США прекратила выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei. В начале марта комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok, принадлежащей Китаю. Ранее использование приложения на устройствах госструктур уже было запрещено в ряде американских штатов.

https://ria.ru/20230905/otnosheniya-1894420478.html

https://ria.ru/20230906/prototip-1894537246.html

китай

сша

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, китай, сша, калифорния, huawei technologies, tiktok