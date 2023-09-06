https://ria.ru/20230906/kiberrazvedka-1894427370.html
В МИРЭА предложили создать "школы киберразведки"
В МИРЭА предложили создать "школы киберразведки" - РИА Новости, 06.09.2023
В МИРЭА предложили создать "школы киберразведки"
Университет МИРЭА в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов из-за роста IT-преступлений,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T02:32
2023-09-06T02:32
2023-09-06T02:32
общество
россия
максут шадаев
рту мирэа
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Университет МИРЭА в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов из-за роста IT-преступлений, предполагается, что выпускники таких школ должны будут иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны, следует из письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "МИРЭА - Российский технологический университет" (далее - РТУ МИРЭА) просит Вас рассмотреть возможность включения в национальную программу "Цифровая экономика" проекта по созданию студенческих киберразведовательных учебных центров - "Школ киберразведки"... Выпускники таких "Школ" с соответствующим уровнем компетенций и результатами аттестации должны иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в крупнейших корпорациях и госорганизациях страны", - следует из обращения университета. Отмечается, что с 2014 по 2022 год количество IT-преступлений в стране увеличилось в 50 раз - с 10 тысяч до 510 тысяч, а в марте текущего года президент РФ Владимир Путин сообщил, что преступления в этой сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений в стране в 2022 году. Особый риск такого вида преступления несут для системообразующих компаний и цифровых государственных сервисов. В связи с этим особую роль приобретает задача системного развития киберразведки. Система киберразведки занимается сбором и анализом данных о потенциальных угрозах из внутренних и внешних источников, позволяя обнаружить и предотвратить атаку. Она состоит из трех элементов: процесса получения знаний об угрозах из различных источников, накопления и активного применения собранной информации и наличия платформы, которая агрегирует накопленные знания. Университет готов выступить пилотной площадкой для реализации проекта. "К 2024 году в России планируется открыть 15 опорных центров Национального киберполигона. На данный момент действует семь опорных и один образовательный центр. Проводимые в рамках полигона учения направлены в первую очередь на расследование уже совершенных преступлений", - говорится в письме.
https://ria.ru/20230829/sayt-1892872168.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, максут шадаев, рту мирэа, технологии
Общество, Россия, Максут Шадаев, РТУ МИРЭА, Технологии
В МИРЭА предложили создать "школы киберразведки"
МИРЭА предложил создать "школы киберразведки" на фоне роста IT-преступлений
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Университет МИРЭА в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов из-за роста IT-преступлений, предполагается, что выпускники таких школ должны будут иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны, следует из письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«
"МИРЭА - Российский технологический университет" (далее - РТУ МИРЭА) просит Вас рассмотреть возможность включения в национальную программу "Цифровая экономика" проекта по созданию студенческих киберразведовательных учебных центров - "Школ киберразведки"... Выпускники таких "Школ" с соответствующим уровнем компетенций и результатами аттестации должны иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в крупнейших корпорациях и госорганизациях страны", - следует из обращения университета.
Отмечается, что с 2014 по 2022 год количество IT-преступлений в стране увеличилось в 50 раз - с 10 тысяч до 510 тысяч, а в марте текущего года президент РФ Владимир Путин
сообщил, что преступления в этой сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений в стране в 2022 году.
Особый риск такого вида преступления несут для системообразующих компаний и цифровых государственных сервисов. В связи с этим особую роль приобретает задача системного развития киберразведки.
Система киберразведки занимается сбором и анализом данных о потенциальных угрозах из внутренних и внешних источников, позволяя обнаружить и предотвратить атаку. Она состоит из трех элементов: процесса получения знаний об угрозах из различных источников, накопления и активного применения собранной информации и наличия платформы, которая агрегирует накопленные знания. Университет готов выступить пилотной площадкой для реализации проекта.
"К 2024 году в России планируется открыть 15 опорных центров Национального киберполигона. На данный момент действует семь опорных и один образовательный центр. Проводимые в рамках полигона учения направлены в первую очередь на расследование уже совершенных преступлений", - говорится в письме.
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей