https://ria.ru/20230906/kiberrazvedka-1894427370.html

В МИРЭА предложили создать "школы киберразведки"

В МИРЭА предложили создать "школы киберразведки" - РИА Новости, 06.09.2023

В МИРЭА предложили создать "школы киберразведки"

Университет МИРЭА в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов из-за роста IT-преступлений,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T02:32

2023-09-06T02:32

2023-09-06T02:32

общество

россия

максут шадаев

рту мирэа

технологии

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Университет МИРЭА в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов из-за роста IT-преступлений, предполагается, что выпускники таких школ должны будут иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны, следует из письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "МИРЭА - Российский технологический университет" (далее - РТУ МИРЭА) просит Вас рассмотреть возможность включения в национальную программу "Цифровая экономика" проекта по созданию студенческих киберразведовательных учебных центров - "Школ киберразведки"... Выпускники таких "Школ" с соответствующим уровнем компетенций и результатами аттестации должны иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в крупнейших корпорациях и госорганизациях страны", - следует из обращения университета. Отмечается, что с 2014 по 2022 год количество IT-преступлений в стране увеличилось в 50 раз - с 10 тысяч до 510 тысяч, а в марте текущего года президент РФ Владимир Путин сообщил, что преступления в этой сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений в стране в 2022 году. Особый риск такого вида преступления несут для системообразующих компаний и цифровых государственных сервисов. В связи с этим особую роль приобретает задача системного развития киберразведки. Система киберразведки занимается сбором и анализом данных о потенциальных угрозах из внутренних и внешних источников, позволяя обнаружить и предотвратить атаку. Она состоит из трех элементов: процесса получения знаний об угрозах из различных источников, накопления и активного применения собранной информации и наличия платформы, которая агрегирует накопленные знания. Университет готов выступить пилотной площадкой для реализации проекта. "К 2024 году в России планируется открыть 15 опорных центров Национального киберполигона. На данный момент действует семь опорных и один образовательный центр. Проводимые в рамках полигона учения направлены в первую очередь на расследование уже совершенных преступлений", - говорится в письме.

https://ria.ru/20230829/sayt-1892872168.html

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общество, россия, максут шадаев, рту мирэа, технологии