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Российские военные уничтожили до 65 солдат ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили до 65 солдат ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.09.2023
Российские военные уничтожили до 65 солдат ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:30
2023-09-06T12:30
2023-09-06T12:30
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщило в среду Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские военные уничтожили до 65 солдат ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Херсонском направлении