https://ria.ru/20230906/kherson-1894493315.html

Российские военные уничтожили до 65 солдат ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили до 65 солдат ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.09.2023

Российские военные уничтожили до 65 солдат ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:30

2023-09-06T12:30

2023-09-06T12:30

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщило в среду Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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