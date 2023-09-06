https://ria.ru/20230906/kharkov-1894599860.html

Ганчев предупредил предприятия о санкциях за работу на Киев

Ганчев предупредил предприятия о санкциях за работу на Киев - РИА Новости, 06.09.2023

Ганчев предупредил предприятия о санкциях за работу на Киев

К руководству предприятий Харьковской области, которые будут сотрудничать с неприятелем после освобождения территории Россией, будут применяться санкции, заявил РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:08

2023-09-06T18:08

2023-09-06T18:14

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. К руководству предприятий Харьковской области, которые будут сотрудничать с неприятелем после освобождения территории Россией, будут применяться санкции, заявил журналистам глава региона Виталий Ганчев. По его словам, разрабатывается концепция экономического развития региона после освобождения, в том числе там будет затронут вопрос взаимодействия с юридическими лицами. "Если они (юрлица) будут сотрудничать с неприятелями, будут применяться к ним санкции. Решение будут принимать коллегиально и по закону", - сказал Ганчев. Он отметил, что в их случае может идти речь о введении внешнего управления или смены формы собственности. Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пункта из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.

https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894436330.html

харьковская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр