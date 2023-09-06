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Ганчев предупредил предприятия о санкциях за работу на Киев - РИА Новости, 06.09.2023
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18:08 06.09.2023 (обновлено: 18:14 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/kharkov-1894599860.html
Ганчев предупредил предприятия о санкциях за работу на Киев
Ганчев предупредил предприятия о санкциях за работу на Киев - РИА Новости, 06.09.2023
Ганчев предупредил предприятия о санкциях за работу на Киев
К руководству предприятий Харьковской области, которые будут сотрудничать с неприятелем после освобождения территории Россией, будут применяться санкции, заявил РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:08
2023-09-06T18:14
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. К руководству предприятий Харьковской области, которые будут сотрудничать с неприятелем после освобождения территории Россией, будут применяться санкции, заявил журналистам глава региона Виталий Ганчев. По его словам, разрабатывается концепция экономического развития региона после освобождения, в том числе там будет затронут вопрос взаимодействия с юридическими лицами. "Если они (юрлица) будут сотрудничать с неприятелями, будут применяться к ним санкции. Решение будут принимать коллегиально и по закону", - сказал Ганчев. Он отметил, что в их случае может идти речь о введении внешнего управления или смены формы собственности. Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пункта из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894436330.html
харьковская область
россия
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безопасность, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ганчев предупредил предприятия о санкциях за работу на Киев

Ганчев: к предприятиям, которые будут сотрудничать с Украиной, применят санкции

CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy / Балаклея, Харьковская область
Балаклея, Харьковская область - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy /
Балаклея, Харьковская область. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. К руководству предприятий Харьковской области, которые будут сотрудничать с неприятелем после освобождения территории Россией, будут применяться санкции, заявил журналистам глава региона Виталий Ганчев.
По его словам, разрабатывается концепция экономического развития региона после освобождения, в том числе там будет затронут вопрос взаимодействия с юридическими лицами.
"Если они (юрлица) будут сотрудничать с неприятелями, будут применяться к ним санкции. Решение будут принимать коллегиально и по закону", - сказал Ганчев. Он отметил, что в их случае может идти речь о введении внешнего управления или смены формы собственности.
Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пункта из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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