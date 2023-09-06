https://ria.ru/20230906/izvinenie-1894641370.html

Белый дом извинился за соболезнования Байдена

Белый дом извинился за соболезнования Байдена - РИА Новости, 06.09.2023

Белый дом извинился за соболезнования Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер несколько раз извинилась за соболезнования, принесенные от имени президента США Джо Байдена несуществующей... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T22:29

2023-09-06T22:29

2023-09-06T22:44

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер несколько раз извинилась за соболезнования, принесенные от имени президента США Джо Байдена несуществующей дочери экс-политика и дипломата Билла Ричардсона, который умер в минувшие выходные. Спичрайтерам главы государства пришлось вычеркивать упоминание о "дочери Хизер" из уже опубликованного заявления Байдена."Это не было нарочно... Это был просто промах, к сожалению, и мы за этот промах извиняемся. Мы убрали его с сайта. Я хотела бы вновь выразить соболезнования семье", — сказала Жан-Пьер.Она добавила, что над релизами от имени президента работает множество сотрудников, в том числе те, кто отвечает за проверку фактов. Журналистке, которая допытывалась, нашли ли в Белом доме источник ошибки и "разобрались" ли с ним, пресс-секретарь пообещала сделать все возможное, чтобы такого больше не повторилось. Ричардсон, которому было 75 лет, в разные годы занимал посты губернатора штата Нью-Мексико, министра энергетики США и постоянного представителя страны при ООН. Он баллотировался в президенты, но снялся на этапе праймериз, поддержав Барака Обаму. Тот, по слухам, рассматривал кандидатуру Ричардсона на пост вице-президента, но предпочел Байдена. Экс-дипломат возглавлял фонд собственного имени, занимающегося переговорами об освобождении граждан США. В сентябре прошлого года СМИ писали, что он посещал Москву для серии "серьезных переговоров". Речь шла об освобождении американцев, находящихся в российских тюрьмах. В официальной биографии Ричардсона нет упоминания о дочери, но оно присутствует на различных интернет-сайтах.

https://ria.ru/20230902/richardson-1893870223.html

https://ria.ru/20230713/pozor-1883915124.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нью-мексико, москва, джо байден, карин жан-пьер, барак обама, оон