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Белый дом извинился за соболезнования Байдена - РИА Новости, 06.09.2023
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22:29 06.09.2023 (обновлено: 22:44 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/izvinenie-1894641370.html
Белый дом извинился за соболезнования Байдена
Белый дом извинился за соболезнования Байдена - РИА Новости, 06.09.2023
Белый дом извинился за соболезнования Байдена
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер несколько раз извинилась за соболезнования, принесенные от имени президента США Джо Байдена несуществующей... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:29
2023-09-06T22:44
в мире
сша
нью-мексико
москва
джо байден
карин жан-пьер
барак обама
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер несколько раз извинилась за соболезнования, принесенные от имени президента США Джо Байдена несуществующей дочери экс-политика и дипломата Билла Ричардсона, который умер в минувшие выходные. Спичрайтерам главы государства пришлось вычеркивать упоминание о "дочери Хизер" из уже опубликованного заявления Байдена.&quot;Это не было нарочно... Это был просто промах, к сожалению, и мы за этот промах извиняемся. Мы убрали его с сайта. Я хотела бы вновь выразить соболезнования семье&quot;, — сказала Жан-Пьер.Она добавила, что над релизами от имени президента работает множество сотрудников, в том числе те, кто отвечает за проверку фактов. Журналистке, которая допытывалась, нашли ли в Белом доме источник ошибки и "разобрались" ли с ним, пресс-секретарь пообещала сделать все возможное, чтобы такого больше не повторилось. Ричардсон, которому было 75 лет, в разные годы занимал посты губернатора штата Нью-Мексико, министра энергетики США и постоянного представителя страны при ООН. Он баллотировался в президенты, но снялся на этапе праймериз, поддержав Барака Обаму. Тот, по слухам, рассматривал кандидатуру Ричардсона на пост вице-президента, но предпочел Байдена. Экс-дипломат возглавлял фонд собственного имени, занимающегося переговорами об освобождении граждан США. В сентябре прошлого года СМИ писали, что он посещал Москву для серии "серьезных переговоров". Речь шла об освобождении американцев, находящихся в российских тюрьмах. В официальной биографии Ричардсона нет упоминания о дочери, но оно присутствует на различных интернет-сайтах.
https://ria.ru/20230902/richardson-1893870223.html
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В мире, США, Нью-Мексико, Москва, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Барак Обама, ООН
Белый дом извинился за соболезнования Байдена

Белый дом извинился за соболезнования несуществующей дочери умершего политика

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер несколько раз извинилась за соболезнования, принесенные от имени президента США Джо Байдена несуществующей дочери экс-политика и дипломата Билла Ричардсона, который умер в минувшие выходные.
Спичрайтерам главы государства пришлось вычеркивать упоминание о "дочери Хизер" из уже опубликованного заявления Байдена.
«

"Это не было нарочно... Это был просто промах, к сожалению, и мы за этот промах извиняемся. Мы убрали его с сайта. Я хотела бы вновь выразить соболезнования семье", — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что над релизами от имени президента работает множество сотрудников, в том числе те, кто отвечает за проверку фактов. Журналистке, которая допытывалась, нашли ли в Белом доме источник ошибки и "разобрались" ли с ним, пресс-секретарь пообещала сделать все возможное, чтобы такого больше не повторилось.
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Ричардсон, которому было 75 лет, в разные годы занимал посты губернатора штата Нью-Мексико, министра энергетики США и постоянного представителя страны при ООН. Он баллотировался в президенты, но снялся на этапе праймериз, поддержав Барака Обаму. Тот, по слухам, рассматривал кандидатуру Ричардсона на пост вице-президента, но предпочел Байдена.
Экс-дипломат возглавлял фонд собственного имени, занимающегося переговорами об освобождении граждан США. В сентябре прошлого года СМИ писали, что он посещал Москву для серии "серьезных переговоров". Речь шла об освобождении американцев, находящихся в российских тюрьмах.
В официальной биографии Ричардсона нет упоминания о дочери, но оно присутствует на различных интернет-сайтах.
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