https://ria.ru/20230906/inflyatsiya-1894616550.html

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,19 процента

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,19 процента - РИА Новости, 06.09.2023

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,19 процента

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,19% на 4 сентября с 5,03% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:18

2023-09-06T19:18

2023-09-06T19:18

россия

антон силуанов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

алексей заботкин

экономика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,19% на 4 сентября с 5,03% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 29 августа по 4 сентября 2023 года на потребительском рынке цены выросли на 0,11% (0,03% на неделе с 22 по 28 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 5,19% после 5,03%", - говорится в документе. Авторы обзора указывают, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен увеличились (0,12%) при замедлении дефляции на плодоовощную продукцию (минус 1,30%) и сохраняющемся росте цен на остальные продукты питания (0,24%). "В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,41% за счет возобновления удорожания электро- и бытовых приборов, а также увеличения темпов роста цен на легковые автомобили и бензин. В секторе услуг цены продолжили снижаться (минус 0,28%) на фоне сохраняющегося удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечают в министерстве. Во вторник заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин говорил, что инфляция в России складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%. При этом ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.

https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html

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россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), алексей заботкин, экономика