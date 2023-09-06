https://ria.ru/20230906/ii-1894598189.html
СМИ: Макрон в ходе визита в ФРГ в октябре обсудит с Шольцем тему ИИ
СМИ: Макрон в ходе визита в ФРГ в октябре обсудит с Шольцем тему ИИ - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: Макрон в ходе визита в ФРГ в октябре обсудит с Шольцем тему ИИ
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в октябре совершить визит в Германию, в ходе которого он обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем тему искусственного... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:01
2023-09-06T18:01
2023-09-06T18:01
в мире
германия
франция
гамбург (город)
эммануэль макрон
олаф шольц
politico
нато
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в октябре совершить визит в Германию, в ходе которого он обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем тему искусственного интеллекта, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце. "Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить искусственный интеллект с канцлером Германии Олафом Шольцем во время визита в немецкий портовый город Гамбург в следующем месяце", - говорится в материале. Ожидается, что визит состоится 9 и 10 октября, в ходе него пройдет совместное заседание министров из Франции и Германии. Как сообщает источник, переговоры также будут касаться более общих вопросов, включая промышленность и долгосрочные стратегические интересы двух стран, они также могут обсудить вопросы энергетики и мигрантов. В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе, в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но перенесённого, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение". Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с Францией в оборонной сфере. Однако Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина и Парижа нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS). Осенью в Гамбурге должен состояться межправительственный франко-германский семинар, который, как отмечают СМИ, даст шанс Парижу и Берлину продвинуться по ряду вопросов.
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в мире, германия, франция, гамбург (город), эммануэль макрон, олаф шольц, politico, нато, ai, ии
В мире, Германия, Франция, Гамбург (город), Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Politico, НАТО, AI, ИИ
СМИ: Макрон в ходе визита в ФРГ в октябре обсудит с Шольцем тему ИИ
Politico: Макрон и Шольц обсудят тему ИИ в октябре
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в октябре совершить визит в Германию, в ходе которого он обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем тему искусственного интеллекта, сообщает
газета Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить искусственный интеллект с канцлером Германии Олафом Шольцем во время визита в немецкий портовый город Гамбург
в следующем месяце", - говорится в материале.
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Ожидается, что визит состоится 9 и 10 октября, в ходе него пройдет совместное заседание министров из Франции и Германии. Как сообщает источник, переговоры также будут касаться более общих вопросов, включая промышленность и долгосрочные стратегические интересы двух стран, они также могут обсудить вопросы энергетики и мигрантов.
В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе, в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но перенесённого, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение".
Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с Францией в оборонной сфере. Однако Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО
. Франция же совместно с Италией
реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина
и Парижа
нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании
по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS).
Осенью в Гамбурге должен состояться межправительственный франко-германский семинар, который, как отмечают СМИ, даст шанс Парижу и Берлину продвинуться по ряду вопросов.
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