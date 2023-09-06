https://ria.ru/20230906/ii-1894598189.html

СМИ: Макрон в ходе визита в ФРГ в октябре обсудит с Шольцем тему ИИ

СМИ: Макрон в ходе визита в ФРГ в октябре обсудит с Шольцем тему ИИ - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: Макрон в ходе визита в ФРГ в октябре обсудит с Шольцем тему ИИ

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в октябре совершить визит в Германию, в ходе которого он обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем тему искусственного... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:01

2023-09-06T18:01

2023-09-06T18:01

в мире

германия

франция

гамбург (город)

эммануэль макрон

олаф шольц

politico

нато

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в октябре совершить визит в Германию, в ходе которого он обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем тему искусственного интеллекта, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце. "Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить искусственный интеллект с канцлером Германии Олафом Шольцем во время визита в немецкий портовый город Гамбург в следующем месяце", - говорится в материале. Ожидается, что визит состоится 9 и 10 октября, в ходе него пройдет совместное заседание министров из Франции и Германии. Как сообщает источник, переговоры также будут касаться более общих вопросов, включая промышленность и долгосрочные стратегические интересы двух стран, они также могут обсудить вопросы энергетики и мигрантов. В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе, в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но перенесённого, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение". Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с Францией в оборонной сфере. Однако Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина и Парижа нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS). Осенью в Гамбурге должен состояться межправительственный франко-германский семинар, который, как отмечают СМИ, даст шанс Парижу и Берлину продвинуться по ряду вопросов.

https://ria.ru/20230830/yarost-1893257016.html

https://ria.ru/20230904/sholts-1894083317.html

германия

франция

гамбург (город)

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в мире, германия, франция, гамбург (город), эммануэль макрон, олаф шольц, politico, нато, ai, ии