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В ЛНР на территории детсада нашли гранату - РИА Новости, 06.09.2023
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18:53 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/granata-1894609336.html
В ЛНР на территории детсада нашли гранату
В ЛНР на территории детсада нашли гранату - РИА Новости, 06.09.2023
В ЛНР на территории детсада нашли гранату
Сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада в Луганске, сообщили РИА Новости в военной прокуратуре ЛНР. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:53
2023-09-06T18:53
в мире
жкх
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада в Луганске, сообщили РИА Новости в военной прокуратуре ЛНР. "В городе Луганск сотрудником коммунальной службы при проведении работ в канализационном люке на территории детского сада обнаружена граната", - сказал собеседник агентства. По словам представителя ведомства, сотрудники МВД изъяли гранату РГД-5 без запала, на месте работали также сотрудники МЧС, дети и персонал были эвакуированы. "На данный момент военной комендатурой ведется работа по выявлению причастных к инциденту лиц", - заявили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. В конце августа управление МЧС по ЛНР информировало, что четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната.
https://ria.ru/20230906/kremennaya-1894488311.html
https://ria.ru/20230905/pokushenie-1894276546.html
луганская народная республика
луганск
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в мире, жкх, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск
В мире, ЖКХ, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганск
В ЛНР на территории детсада нашли гранату

В ЛНР сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ЛНР в Луганске
Сотрудник МЧС ЛНР в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ЛНР в Луганске . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада в Луганске, сообщили РИА Новости в военной прокуратуре ЛНР.
«
"В городе Луганск сотрудником коммунальной службы при проведении работ в канализационном люке на территории детского сада обнаружена граната", - сказал собеседник агентства.
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По словам представителя ведомства, сотрудники МВД изъяли гранату РГД-5 без запала, на месте работали также сотрудники МЧС, дети и персонал были эвакуированы.
«
"На данный момент военной комендатурой ведется работа по выявлению причастных к инциденту лиц", - заявили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР.
В конце августа управление МЧС по ЛНР информировало, что четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната.
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