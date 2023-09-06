https://ria.ru/20230906/granata-1894609336.html

В ЛНР на территории детсада нашли гранату

В ЛНР на территории детсада нашли гранату - РИА Новости, 06.09.2023

В ЛНР на территории детсада нашли гранату

Сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада в Луганске, сообщили РИА Новости в военной прокуратуре ЛНР. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:53

2023-09-06T18:53

2023-09-06T18:53

в мире

жкх

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганск

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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада в Луганске, сообщили РИА Новости в военной прокуратуре ЛНР. "В городе Луганск сотрудником коммунальной службы при проведении работ в канализационном люке на территории детского сада обнаружена граната", - сказал собеседник агентства. По словам представителя ведомства, сотрудники МВД изъяли гранату РГД-5 без запала, на месте работали также сотрудники МЧС, дети и персонал были эвакуированы. "На данный момент военной комендатурой ведется работа по выявлению причастных к инциденту лиц", - заявили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. В конце августа управление МЧС по ЛНР информировало, что четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната.

https://ria.ru/20230906/kremennaya-1894488311.html

https://ria.ru/20230905/pokushenie-1894276546.html

луганская народная республика

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в мире, жкх, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск