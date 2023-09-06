https://ria.ru/20230906/granata-1894609336.html
В ЛНР на территории детсада нашли гранату
В ЛНР на территории детсада нашли гранату - РИА Новости, 06.09.2023
В ЛНР на территории детсада нашли гранату
Сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада в Луганске, сообщили РИА Новости в военной прокуратуре ЛНР. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:53
2023-09-06T18:53
2023-09-06T18:53
в мире
жкх
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151798/41/1517984189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6acf5a839366f5b30cf1731f369fe3.jpg
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада в Луганске, сообщили РИА Новости в военной прокуратуре ЛНР. "В городе Луганск сотрудником коммунальной службы при проведении работ в канализационном люке на территории детского сада обнаружена граната", - сказал собеседник агентства. По словам представителя ведомства, сотрудники МВД изъяли гранату РГД-5 без запала, на месте работали также сотрудники МЧС, дети и персонал были эвакуированы. "На данный момент военной комендатурой ведется работа по выявлению причастных к инциденту лиц", - заявили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. В конце августа управление МЧС по ЛНР информировало, что четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната.
https://ria.ru/20230906/kremennaya-1894488311.html
https://ria.ru/20230905/pokushenie-1894276546.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151798/41/1517984189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2a0e0a0ac3b67c11d9a6f936be1ed0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск
В мире, ЖКХ, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганск
В ЛНР на территории детсада нашли гранату
В ЛНР сотрудники коммунальных служб нашли гранату на территории детского сада