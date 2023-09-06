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ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20 - РИА Новости, 06.09.2023
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16:28 06.09.2023 (обновлено: 16:53 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/g20-1894567928.html
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20 - РИА Новости, 06.09.2023
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20
Евросоюз собирается поднять тему черноморской зерновой инициативы на саммите G20, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:28
2023-09-06T16:53
большая двадцатка
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Евросоюз собирается поднять тему черноморской зерновой инициативы на саммите G20, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Продовольственная безопасность, удобрения - ключевые пункты в повестке на переговорах с Африкой и G20. В случае переговоров (на полях G20 c президентом Турции Тайипом – ред.) с Эрдоганом будет обсуждаться вопрос черноморской инициативы и путей ее возобновления", - сказал он.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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Варвара Скокшина
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большая двадцатка, евросоюз, экономика
Большая двадцатка, Евросоюз, Экономика
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20

ЕС планирует поднять тему черноморской зерновой инициативы на саммите G20

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна
Рабочий во время погрузки зерна - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Евросоюз собирается поднять тему черноморской зерновой инициативы на саммите G20, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Продовольственная безопасность, удобрения - ключевые пункты в повестке на переговорах с Африкой и G20. В случае переговоров (на полях G20 c президентом Турции Тайипом – ред.) с Эрдоганом будет обсуждаться вопрос черноморской инициативы и путей ее возобновления", - сказал он.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В МИД России прокомментировали предложения ООН по зерновой сделке
13:41
 
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