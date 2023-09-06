https://ria.ru/20230906/g20-1894567928.html
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20 - РИА Новости, 06.09.2023
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20
Евросоюз собирается поднять тему черноморской зерновой инициативы на саммите G20, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:28
2023-09-06T16:28
2023-09-06T16:53
большая двадцатка
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Евросоюз собирается поднять тему черноморской зерновой инициативы на саммите G20, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Продовольственная безопасность, удобрения - ключевые пункты в повестке на переговорах с Африкой и G20. В случае переговоров (на полях G20 c президентом Турции Тайипом – ред.) с Эрдоганом будет обсуждаться вопрос черноморской инициативы и путей ее возобновления", - сказал он.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230906/sdelka-1894512284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, евросоюз, экономика
Большая двадцатка, Евросоюз, Экономика
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20
ЕС планирует поднять тему черноморской зерновой инициативы на саммите G20