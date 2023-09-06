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Пушилин заявил, что критических моментов на фронте сегодня нет
Пушилин заявил, что критических моментов на фронте сегодня нет - РИА Новости, 06.09.2023
Пушилин заявил, что критических моментов на фронте сегодня нет
Ситуация на линии соприкосновения в ДНР стабильно напряженная, критических и переломных моментов нет и не предполагается, заявил в среду врио руководителя... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:37
2023-09-06T10:37
2023-09-06T10:37
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в ДНР стабильно напряженная, критических и переломных моментов нет и не предполагается, заявил в среду врио руководителя республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Что касается линии фронта, ситуация напряженная, но она стабильно напряженная, абсолютно нужно к этому адекватно подходить. При этом каких-то критических, переломных моментов не видно и не предполагается", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что критических моментов на фронте сегодня нет
Пушилин назвал ситуацию на фронте напряженной, но без критических моментов