https://ria.ru/20230906/front-1894462613.html

Пушилин заявил, что критических моментов на фронте сегодня нет

Пушилин заявил, что критических моментов на фронте сегодня нет - РИА Новости, 06.09.2023

Пушилин заявил, что критических моментов на фронте сегодня нет

Ситуация на линии соприкосновения в ДНР стабильно напряженная, критических и переломных моментов нет и не предполагается, заявил в среду врио руководителя... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:37

2023-09-06T10:37

2023-09-06T10:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в ДНР стабильно напряженная, критических и переломных моментов нет и не предполагается, заявил в среду врио руководителя республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Что касается линии фронта, ситуация напряженная, но она стабильно напряженная, абсолютно нужно к этому адекватно подходить. При этом каких-то критических, переломных моментов не видно и не предполагается", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр