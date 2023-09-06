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Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее - РИА Новости, 06.09.2023
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15:57 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/frantsiya-1894558834.html
Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее
Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее - РИА Новости, 06.09.2023
Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее
Почти 20% французов имеют финансовые долги, показатель вырос на три процентных пункта за год, следует из нового исследования компании Ipsos. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:57
2023-09-06T15:57
в мире
франция
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почти 20% французов имеют финансовые долги, показатель вырос на три процентных пункта за год, следует из нового исследования компании Ipsos. "Примерно один француз из пяти (18%) живет с долгами ... показатель вырос на три пункта за год!", - пишут авторы исследования. Почти половине французов (47%) не удается откладывать деньги на будущее, следует из исследования. Отмечается, что французы испытывают рекордные сложности с покрытием повседневных расходов. Так, 45% французам трудно оплачивать медицинские счета, такое же количество опрошенных испытывает сложности с оплатой счетов за электроэнергию. Опрос проводился по телефону с 17 по 18 июня среди 996 респондентов в возрасте от 16 лет. Статистическая погрешность не указана.
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в мире, франция
В мире, Франция
Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее

Ipsos: 47 процентам французов не удается откладывать деньги на будущее

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на Париж. Архивное фото
Вид на Париж. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид на Париж. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почти 20% французов имеют финансовые долги, показатель вырос на три процентных пункта за год, следует из нового исследования компании Ipsos.
"Примерно один француз из пяти (18%) живет с долгами ... показатель вырос на три пункта за год!", - пишут авторы исследования.
Почти половине французов (47%) не удается откладывать деньги на будущее, следует из исследования.
Отмечается, что французы испытывают рекордные сложности с покрытием повседневных расходов. Так, 45% французам трудно оплачивать медицинские счета, такое же количество опрошенных испытывает сложности с оплатой счетов за электроэнергию.
Опрос проводился по телефону с 17 по 18 июня среди 996 респондентов в возрасте от 16 лет. Статистическая погрешность не указана.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду
10 августа, 09:06
 
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