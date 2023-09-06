https://ria.ru/20230906/frantsiya-1894558834.html
Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее
Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее - РИА Новости, 06.09.2023
Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее
Почти 20% французов имеют финансовые долги, показатель вырос на три процентных пункта за год, следует из нового исследования компании Ipsos. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:57
2023-09-06T15:57
2023-09-06T15:57
в мире
франция
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почти 20% французов имеют финансовые долги, показатель вырос на три процентных пункта за год, следует из нового исследования компании Ipsos. "Примерно один француз из пяти (18%) живет с долгами ... показатель вырос на три пункта за год!", - пишут авторы исследования. Почти половине французов (47%) не удается откладывать деньги на будущее, следует из исследования. Отмечается, что французы испытывают рекордные сложности с покрытием повседневных расходов. Так, 45% французам трудно оплачивать медицинские счета, такое же количество опрошенных испытывает сложности с оплатой счетов за электроэнергию. Опрос проводился по телефону с 17 по 18 июня среди 996 респондентов в возрасте от 16 лет. Статистическая погрешность не указана.
https://ria.ru/20230810/dolzhnik-1889206634.html
франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее
Ipsos: 47 процентам французов не удается откладывать деньги на будущее
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Почти 20% французов имеют финансовые долги, показатель вырос на три процентных пункта за год, следует из нового исследования компании Ipsos
.
"Примерно один француз из пяти (18%) живет с долгами ... показатель вырос на три пункта за год!", - пишут авторы исследования.
Почти половине французов (47%) не удается откладывать деньги на будущее, следует из исследования.
Отмечается, что французы испытывают рекордные сложности с покрытием повседневных расходов. Так, 45% французам трудно оплачивать медицинские счета, такое же количество опрошенных испытывает сложности с оплатой счетов за электроэнергию.
Опрос проводился по телефону с 17 по 18 июня среди 996 респондентов в возрасте от 16 лет. Статистическая погрешность не указана.
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