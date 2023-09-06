https://ria.ru/20230906/frantsiya-1894558834.html

Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее

Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее - РИА Новости, 06.09.2023

Почти половине французов не удается откладывать деньги на будущее

Почти 20% французов имеют финансовые долги, показатель вырос на три процентных пункта за год, следует из нового исследования компании Ipsos. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:57

2023-09-06T15:57

2023-09-06T15:57

в мире

франция

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почти 20% французов имеют финансовые долги, показатель вырос на три процентных пункта за год, следует из нового исследования компании Ipsos. "Примерно один француз из пяти (18%) живет с долгами ... показатель вырос на три пункта за год!", - пишут авторы исследования. Почти половине французов (47%) не удается откладывать деньги на будущее, следует из исследования. Отмечается, что французы испытывают рекордные сложности с покрытием повседневных расходов. Так, 45% французам трудно оплачивать медицинские счета, такое же количество опрошенных испытывает сложности с оплатой счетов за электроэнергию. Опрос проводился по телефону с 17 по 18 июня среди 996 респондентов в возрасте от 16 лет. Статистическая погрешность не указана.

https://ria.ru/20230810/dolzhnik-1889206634.html

франция

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция