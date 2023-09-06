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Премьер Дании обсудила с Блинкеном передачу F-16 Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/f-16-1894520502.html
Премьер Дании обсудила с Блинкеном передачу F-16 Украине
Премьер Дании обсудила с Блинкеном передачу F-16 Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Премьер Дании обсудила с Блинкеном передачу F-16 Украине
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Киев обсудила передачу Украине истребителей F-16 с госсекретарем США Энтони Блинкеном. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:05
2023-09-06T14:05
специальная военная операция на украине
украина
дания
сша
метте фредериксен
энтони блинкен
сергей лавров
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Киев обсудила передачу Украине истребителей F-16 с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Фредериксен в среду прибыла в Киев, где выступила в Верховной раде. Перед этим она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, также посетившим Украину. "(Они - ред.) обсудили в том числе пожертвование Данией истребителей F-16 Украине, которое США должны формально одобрить, прежде чем самолеты смогут прибыть на Украину", - сообщает новостной портал DR. Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. "В этот самый миг украинские военные тренируются в Дании. Учатся управлять истребителями F16... Вы приближаетесь к ЕС и НАТО... Дания будет поддерживать вас на всем пути", - приводит DR слова Фредериксен из ее выступления в Верховной раде. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230905/shansy-1894407082.html
https://ria.ru/20230905/istrebiteli-1894288155.html
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украина, дания, сша, метте фредериксен, энтони блинкен, сергей лавров, верховная рада украины, нато, министерство обороны сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дания, США, Метте Фредериксен, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, НАТО, Министерство обороны США, F-16
Премьер Дании обсудила с Блинкеном передачу F-16 Украине

Премьер Дании и Блинкен в Киеве обсудили передачу истребителей F-16 Украине

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Киев обсудила передачу Украине истребителей F-16 с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Фредериксен в среду прибыла в Киев, где выступила в Верховной раде. Перед этим она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, также посетившим Украину.
Поддержка авиации - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Без авиации у ВСУ нет шансов в конфликте с Россией, заявили в СНБО Украины
Вчера, 20:48
"(Они - ред.) обсудили в том числе пожертвование Данией истребителей F-16 Украине, которое США должны формально одобрить, прежде чем самолеты смогут прибыть на Украину", - сообщает новостной портал DR.
Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
"В этот самый миг украинские военные тренируются в Дании. Учатся управлять истребителями F16... Вы приближаетесь к ЕС и НАТО... Дания будет поддерживать вас на всем пути", - приводит DR слова Фредериксен из ее выступления в Верховной раде.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Просроченные лекарства". Бельгийский генерал высказался о F-16 для ВСУ
Вчера, 13:47
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Вариантов нет". В США сообщили Украине плохие новости с фронта
09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДанияСШАМетте ФредериксенЭнтони БлинкенСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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