https://ria.ru/20230906/evroobligatsii-1894629078.html

В России одобрили замещение суверенных еврооблигаций на новые выпуски

В России одобрили замещение суверенных еврооблигаций на новые выпуски - РИА Новости, 06.09.2023

В России одобрили замещение суверенных еврооблигаций на новые выпуски

Правительство России одобрило замещение суверенных еврооблигаций на новые выпуски с аналогичными условиями, говорится в опубликованном распоряжении кабмина. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:28

2023-09-06T20:28

2023-09-06T20:51

экономика

россия

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило замещение суверенных еврооблигаций на новые выпуски с аналогичными условиями, говорится в опубликованном распоряжении кабмина. "В соответствии со статьей... Бюджетного кодекса РФ Минфину России осуществлять в 2023 году эмиссию и перевод государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в целях замены (замещения) находящихся в обращении государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, по согласованию их владельцами...", - говорится в документе. При этом возможно превышение установленных федеральным бюджетом показателей программы государственных внешних заимствований и верхнего предела государственного внешнего долга РФ. Размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих государственных ценных бумаг РФ должны будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг. "Из-за санкций иностранных финансовых институтов в отношении российских ценных бумаг исполнение Россией своих обязательств по еврооблигациям оказалось затруднено. На первом этапе проблему доведения платежей держателям еврооблигаций удалось решить, создав новый временный механизм, установленный указом президента РФ. Механизм продолжит работать, но в результате замещения держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов", - прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, который предусматривает возможность замещения суверенных еврооблигаций РФ гособлигациями с аналогичными основными параметрами. Закон вносит в Бюджетный кодекс изменения, которые наделяют правительство РФ полномочиями по замещению обращающихся еврооблигаций РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Минфин России планирует в четвертом квартале приступить к замещению суверенных еврооблигаций, рассказал в среду журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.

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https://ria.ru/20230906/gosbumagi-1894466068.html

https://ria.ru/20230828/perevod-1892585365.html

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экономика, россия, владимир путин, антон силуанов