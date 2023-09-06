Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оценил подготовку украинской энергосистемы к зиме - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/energosistema-1894470485.html
Зеленский оценил подготовку украинской энергосистемы к зиме
Зеленский оценил подготовку украинской энергосистемы к зиме - РИА Новости, 06.09.2023
Зеленский оценил подготовку украинской энергосистемы к зиме
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил подготовку энергосистемы Украины к... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:10
2023-09-06T11:10
в мире
жкх
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_85aef805bedb91fcc7a843374c854c71.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил подготовку энергосистемы Украины к предстоящей зиме, по его словам, еще есть над чем работать. "Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры", - написал Зеленский. По его словам, с докладами выступили премьер Украины Денис Шмыгаль, представители энергетического сектора, госспецсвязи, генштаба и областных военных администраций. "Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", - отметил он. Ранее Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894208704.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2437b5f3e281e877527e91148b89de34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль
В мире, ЖКХ, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
Зеленский оценил подготовку украинской энергосистемы к зиме

Зеленский: по подготовке украинской энергосистемы к зиме есть над чем работать

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил подготовку энергосистемы Украины к предстоящей зиме, по его словам, еще есть над чем работать.
"Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры", - написал Зеленский. По его словам, с докладами выступили премьер Украины Денис Шмыгаль, представители энергетического сектора, госспецсвязи, генштаба и областных военных администраций.
"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", - отметил он. Ранее Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Днепропетровске готовятся к многочасовым отключениям света, пишут СМИ
Вчера, 02:58
 
В миреЖКХУкраинаВладимир ЗеленскийДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала