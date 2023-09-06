https://ria.ru/20230906/energosistema-1894470485.html

Зеленский оценил подготовку украинской энергосистемы к зиме

Зеленский оценил подготовку украинской энергосистемы к зиме - РИА Новости, 06.09.2023

Зеленский оценил подготовку украинской энергосистемы к зиме

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил подготовку энергосистемы Украины к... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:10

2023-09-06T11:10

2023-09-06T11:10

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил подготовку энергосистемы Украины к предстоящей зиме, по его словам, еще есть над чем работать. "Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры", - написал Зеленский. По его словам, с докладами выступили премьер Украины Денис Шмыгаль, представители энергетического сектора, госспецсвязи, генштаба и областных военных администраций. "Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", - отметил он. Ранее Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы.

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894208704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жкх, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль