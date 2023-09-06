Рейтинг@Mail.ru
Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 06.09.2023 (обновлено: 09:20 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ekonomika-1894409340.html
Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию
Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию - РИА Новости, 06.09.2023
Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию
Все на свете имеет свою цену, а трусость, глупость и предательство обходятся вдвойне дороже. До недавнего момента западные СМИ виртуозно обходили тему истинной... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:00
2023-09-06T09:20
аналитика
германия
россия
сша
михаэль хармс
g7
мвф
бундестаг германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894445036_0:322:2963:1989_1920x0_80_0_0_0f5bfe02b334e6410527d3ec0a94ecc3.jpg
Все на свете имеет свою цену, а трусость, глупость и предательство обходятся вдвойне дороже. До недавнего момента западные СМИ виртуозно обходили тему истинной цены для Европы практически прямого участия в конфликте на Украине и санкций против России, но рано или поздно факты находят дорогу в свет.Забавно, что о серьезнейших проблемах Европы вообще и Германии в частности сообщил именно американский телеканал CNBC: это напоминает похвальбу наперсточника, который ловко развел богатого зеваку. С трудом скрывая злорадство, телеканал заявил, что экономика Германии "идет на дно", поскольку немецкие компании вынуждены переводить производство в страны с более дешевым газом и электроэнергией.Помнится, в марте 2022 года раздувшийся от гордости министр экономики Германии Роберт Хабек отчитался перед США, что Германия ускоренными темпами обрывает связи с Россией в области энергетики, и торжественно пообещал полностью отказаться от российского газа к 2024 году.Но прошло полтора года, и вкус безуглеродного баварского пива изменился до неузнаваемости.По прогнозам МВФ, в этом году Германия станет единственной страной G7, экономика которой не вырастет, а сократится. Потребительские цены бьют рекорды (только за август плюс 6,2 процента), объем промышленного производства стремительно снижается, инфляция и госдолг растут, бизнес-активность — самая низкая за последние три года. Демократический сжиженный газ из США на поверку оказался существенно дороже российского. Взлет цен на топливо привел к резкому росту цен на электроэнергию, а ветряки и прочие солнечные панели стыдливо отошли покурить, чтобы не позориться. Все больше немецких компаний перемещается в США, а другие закрываются от непомерных цен на электроэнергию: энергоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, керамики и стекла, дышат на ладан и вообще могут исчезнуть в Германии как класс. Еще до СВО Германия теряла от антироссийских санкций порядка 5,5 миллиарда евро в год, а сейчас эту сумму можно смело умножать на десять.Но гордые немцы могут сказать: да, мы платим цену за победу над агрессивной Россией и всяческие евроценности — но от зависимости избавились же!Однако газовая зрада подкралась незаметно: покончив с жуткой топливной зависимостью от России, Германия тут же плотно попала в зависимость от российских удобрений. Если раньше Германия импортировала из России порядка пяти процентов требуемых удобрений, то теперь — почти 20, потому что самим их производить стало чрезвычайно дорого. Отказавшись от российского газа, Германия в итоге увеличила закупку удобрений в России на 334 процента. В свете того, что 80-90 процентов затрат производства удобрений приходится на газ и энергию, получаемую опять же из газа, немцы, по сути, поменяли шило на мыло, но на еще худших условиях.Член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер недавно заявил, что политизированное и недальновидное решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности, из-за чего Германия скатывается в деиндустриализацию и стремительно теряет позиции на мировой арене.Можно по-разному относиться к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, но она в свое время четко предупреждала: "экономическая кооперация с Россией необходима", а "санкции против России повредят больше самой Германии, чем России".Ей вторят другие немецкие политики. Член бундестага от Левой партии Севим Гагделен заявил в интервью Berliner Zeitung, что "было мнение, что наказание России будет иметь продолжительный эффект, но реальность оказалась другой: российская экономика восстанавливается, а западные санкции бьют по тем, кто их вводил".Крупный и средний немецкий бизнес, обложенный со всех сторон политическими рестрикциями, еще осторожно надеется, что все вернется на круги своя. В недавнем интервью исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс вспоминал, мечтательно закатывая глаза, что "это было прекрасное время. У нас с Россией были прекрасные отношения, мы очень выигрывали от этого, мы не только получали хорошие ресурсы, но и много инвестировали". Он посетовал, что "уход с российского рынка для германских компаний стал большой проблемой, но они могут вернуться при решении политических разногласий между странами и отмене санкций".Ну что тут сказать гражданину Хармсу.Летайте самолетами "Аэрофлота", потому что ваш поезд, похоже, уже ушел.
https://ria.ru/20230831/energoresursy-1893255559.html
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894445036_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_9f602fcf4f7e5065bc8a0ef788bfcc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, германия, россия, сша, михаэль хармс, g7, мвф, бундестаг германии, ангела меркель, роберт хабек
Аналитика, Германия, Россия, США, Михаэль Хармс, G7, МВФ, Бундестаг Германии, Ангела Меркель, Роберт Хабек

Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию

© AP Photo / Michael ProbstЖенщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Michael Probst
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Все на свете имеет свою цену, а трусость, глупость и предательство обходятся вдвойне дороже. До недавнего момента западные СМИ виртуозно обходили тему истинной цены для Европы практически прямого участия в конфликте на Украине и санкций против России, но рано или поздно факты находят дорогу в свет.
Забавно, что о серьезнейших проблемах Европы вообще и Германии в частности сообщил именно американский телеканал CNBC: это напоминает похвальбу наперсточника, который ловко развел богатого зеваку. С трудом скрывая злорадство, телеканал заявил, что экономика Германии "идет на дно", поскольку немецкие компании вынуждены переводить производство в страны с более дешевым газом и электроэнергией.
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
ЕС готов воевать за новую русскую иглу
31 августа, 08:00
Помнится, в марте 2022 года раздувшийся от гордости министр экономики Германии Роберт Хабек отчитался перед США, что Германия ускоренными темпами обрывает связи с Россией в области энергетики, и торжественно пообещал полностью отказаться от российского газа к 2024 году.
Но прошло полтора года, и вкус безуглеродного баварского пива изменился до неузнаваемости.
По прогнозам МВФ, в этом году Германия станет единственной страной G7, экономика которой не вырастет, а сократится. Потребительские цены бьют рекорды (только за август плюс 6,2 процента), объем промышленного производства стремительно снижается, инфляция и госдолг растут, бизнес-активность — самая низкая за последние три года. Демократический сжиженный газ из США на поверку оказался существенно дороже российского. Взлет цен на топливо привел к резкому росту цен на электроэнергию, а ветряки и прочие солнечные панели стыдливо отошли покурить, чтобы не позориться. Все больше немецких компаний перемещается в США, а другие закрываются от непомерных цен на электроэнергию: энергоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, керамики и стекла, дышат на ладан и вообще могут исчезнуть в Германии как класс. Еще до СВО Германия теряла от антироссийских санкций порядка 5,5 миллиарда евро в год, а сейчас эту сумму можно смело умножать на десять.
Флаги России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Россия будет кормить Германию
22 августа, 08:00
Но гордые немцы могут сказать: да, мы платим цену за победу над агрессивной Россией и всяческие евроценности — но от зависимости избавились же!
Однако газовая зрада подкралась незаметно: покончив с жуткой топливной зависимостью от России, Германия тут же плотно попала в зависимость от российских удобрений. Если раньше Германия импортировала из России порядка пяти процентов требуемых удобрений, то теперь — почти 20, потому что самим их производить стало чрезвычайно дорого. Отказавшись от российского газа, Германия в итоге увеличила закупку удобрений в России на 334 процента. В свете того, что 80-90 процентов затрат производства удобрений приходится на газ и энергию, получаемую опять же из газа, немцы, по сути, поменяли шило на мыло, но на еще худших условиях.
Член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер недавно заявил, что политизированное и недальновидное решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности, из-за чего Германия скатывается в деиндустриализацию и стремительно теряет позиции на мировой арене.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Россия переиграла Запад там, где раньше всегда проигрывала
30 августа, 08:00
Можно по-разному относиться к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, но она в свое время четко предупреждала: "экономическая кооперация с Россией необходима", а "санкции против России повредят больше самой Германии, чем России".
Ей вторят другие немецкие политики. Член бундестага от Левой партии Севим Гагделен заявил в интервью Berliner Zeitung, что "было мнение, что наказание России будет иметь продолжительный эффект, но реальность оказалась другой: российская экономика восстанавливается, а западные санкции бьют по тем, кто их вводил".
Крупный и средний немецкий бизнес, обложенный со всех сторон политическими рестрикциями, еще осторожно надеется, что все вернется на круги своя. В недавнем интервью исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс вспоминал, мечтательно закатывая глаза, что "это было прекрасное время. У нас с Россией были прекрасные отношения, мы очень выигрывали от этого, мы не только получали хорошие ресурсы, но и много инвестировали". Он посетовал, что "уход с российского рынка для германских компаний стал большой проблемой, но они могут вернуться при решении политических разногласий между странами и отмене санкций".
Ну что тут сказать гражданину Хармсу.
Летайте самолетами "Аэрофлота", потому что ваш поезд, похоже, уже ушел.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России
29 августа, 08:00
 
АналитикаГерманияРоссияСШАМихаэль ХармсG7МВФБундестаг ГерманииАнгела МеркельРоберт Хабек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала