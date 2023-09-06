https://ria.ru/20230906/ekonomika-1894409340.html
Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию
Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию - РИА Новости, 06.09.2023
Конец газового блицкрига: экономика Германии разбилась о Россию
Все на свете имеет свою цену, а трусость, глупость и предательство обходятся вдвойне дороже. До недавнего момента западные СМИ виртуозно обходили тему истинной... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:00
2023-09-06T08:00
2023-09-06T09:20
аналитика
германия
россия
сша
михаэль хармс
g7
мвф
бундестаг германии
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Все на свете имеет свою цену, а трусость, глупость и предательство обходятся вдвойне дороже. До недавнего момента западные СМИ виртуозно обходили тему истинной цены для Европы практически прямого участия в конфликте на Украине и санкций против России, но рано или поздно факты находят дорогу в свет.Забавно, что о серьезнейших проблемах Европы вообще и Германии в частности сообщил именно американский телеканал CNBC: это напоминает похвальбу наперсточника, который ловко развел богатого зеваку. С трудом скрывая злорадство, телеканал заявил, что экономика Германии "идет на дно", поскольку немецкие компании вынуждены переводить производство в страны с более дешевым газом и электроэнергией.Помнится, в марте 2022 года раздувшийся от гордости министр экономики Германии Роберт Хабек отчитался перед США, что Германия ускоренными темпами обрывает связи с Россией в области энергетики, и торжественно пообещал полностью отказаться от российского газа к 2024 году.Но прошло полтора года, и вкус безуглеродного баварского пива изменился до неузнаваемости.По прогнозам МВФ, в этом году Германия станет единственной страной G7, экономика которой не вырастет, а сократится. Потребительские цены бьют рекорды (только за август плюс 6,2 процента), объем промышленного производства стремительно снижается, инфляция и госдолг растут, бизнес-активность — самая низкая за последние три года. Демократический сжиженный газ из США на поверку оказался существенно дороже российского. Взлет цен на топливо привел к резкому росту цен на электроэнергию, а ветряки и прочие солнечные панели стыдливо отошли покурить, чтобы не позориться. Все больше немецких компаний перемещается в США, а другие закрываются от непомерных цен на электроэнергию: энергоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, керамики и стекла, дышат на ладан и вообще могут исчезнуть в Германии как класс. Еще до СВО Германия теряла от антироссийских санкций порядка 5,5 миллиарда евро в год, а сейчас эту сумму можно смело умножать на десять.Но гордые немцы могут сказать: да, мы платим цену за победу над агрессивной Россией и всяческие евроценности — но от зависимости избавились же!Однако газовая зрада подкралась незаметно: покончив с жуткой топливной зависимостью от России, Германия тут же плотно попала в зависимость от российских удобрений. Если раньше Германия импортировала из России порядка пяти процентов требуемых удобрений, то теперь — почти 20, потому что самим их производить стало чрезвычайно дорого. Отказавшись от российского газа, Германия в итоге увеличила закупку удобрений в России на 334 процента. В свете того, что 80-90 процентов затрат производства удобрений приходится на газ и энергию, получаемую опять же из газа, немцы, по сути, поменяли шило на мыло, но на еще худших условиях.Член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер недавно заявил, что политизированное и недальновидное решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности, из-за чего Германия скатывается в деиндустриализацию и стремительно теряет позиции на мировой арене.Можно по-разному относиться к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, но она в свое время четко предупреждала: "экономическая кооперация с Россией необходима", а "санкции против России повредят больше самой Германии, чем России".Ей вторят другие немецкие политики. Член бундестага от Левой партии Севим Гагделен заявил в интервью Berliner Zeitung, что "было мнение, что наказание России будет иметь продолжительный эффект, но реальность оказалась другой: российская экономика восстанавливается, а западные санкции бьют по тем, кто их вводил".Крупный и средний немецкий бизнес, обложенный со всех сторон политическими рестрикциями, еще осторожно надеется, что все вернется на круги своя. В недавнем интервью исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс вспоминал, мечтательно закатывая глаза, что "это было прекрасное время. У нас с Россией были прекрасные отношения, мы очень выигрывали от этого, мы не только получали хорошие ресурсы, но и много инвестировали". Он посетовал, что "уход с российского рынка для германских компаний стал большой проблемой, но они могут вернуться при решении политических разногласий между странами и отмене санкций".Ну что тут сказать гражданину Хармсу.Летайте самолетами "Аэрофлота", потому что ваш поезд, похоже, уже ушел.
https://ria.ru/20230831/energoresursy-1893255559.html
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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Кирилл Стрельников
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аналитика, германия, россия, сша, михаэль хармс, g7, мвф, бундестаг германии, ангела меркель, роберт хабек
Аналитика, Германия, Россия, США, Михаэль Хармс, G7, МВФ, Бундестаг Германии, Ангела Меркель, Роберт Хабек
Все на свете имеет свою цену, а трусость, глупость и предательство обходятся вдвойне дороже. До недавнего момента западные СМИ виртуозно обходили тему истинной цены для Европы практически прямого участия в конфликте на Украине и санкций против России, но рано или поздно факты находят дорогу в свет.
Забавно, что о серьезнейших проблемах Европы вообще и Германии в частности сообщил именно американский телеканал CNBC
: это напоминает похвальбу наперсточника, который ловко развел богатого зеваку. С трудом скрывая злорадство, телеканал заявил, что экономика Германии "идет на дно", поскольку немецкие компании вынуждены переводить производство в страны с более дешевым газом и электроэнергией.
ЕС готов воевать за новую русскую иглу
Помнится, в марте 2022 года раздувшийся от гордости министр экономики Германии Роберт Хабек
отчитался перед США
, что Германия ускоренными темпами обрывает связи с Россией в области энергетики, и торжественно пообещал полностью отказаться от российского газа к 2024 году.
Но прошло полтора года, и вкус безуглеродного баварского пива изменился до неузнаваемости.
По прогнозам МВФ
, в этом году Германия станет единственной страной G7
, экономика которой не вырастет, а сократится. Потребительские цены бьют рекорды (только за август плюс 6,2 процента), объем промышленного производства стремительно снижается, инфляция и госдолг растут, бизнес-активность — самая низкая за последние три года. Демократический сжиженный газ из США на поверку оказался существенно дороже российского. Взлет цен на топливо привел к резкому росту цен на электроэнергию, а ветряки и прочие солнечные панели стыдливо отошли покурить, чтобы не позориться. Все больше немецких компаний перемещается в США, а другие закрываются от непомерных цен на электроэнергию: энергоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, керамики и стекла, дышат на ладан и вообще могут исчезнуть в Германии как класс. Еще до СВО Германия теряла от антироссийских санкций порядка 5,5 миллиарда евро в год, а сейчас эту сумму можно смело умножать на десять.
Россия будет кормить Германию
Но гордые немцы могут сказать: да, мы платим цену за победу над агрессивной Россией и всяческие евроценности — но от зависимости избавились же!
Однако газовая зрада подкралась незаметно: покончив с жуткой топливной зависимостью от России, Германия тут же плотно попала в зависимость от российских удобрений. Если раньше Германия импортировала из России порядка пяти процентов требуемых удобрений, то теперь — почти 20, потому что самим их производить стало чрезвычайно дорого. Отказавшись от российского газа, Германия в итоге увеличила закупку удобрений в России на 334 процента. В свете того, что 80-90 процентов затрат производства удобрений приходится на газ и энергию, получаемую опять же из газа, немцы, по сути, поменяли шило на мыло, но на еще худших условиях.
Член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер недавно заявил, что политизированное и недальновидное решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности, из-за чего Германия скатывается в деиндустриализацию и стремительно теряет позиции на мировой арене.
Россия переиграла Запад там, где раньше всегда проигрывала
Можно по-разному относиться к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель
, но она в свое время четко предупреждала: "экономическая кооперация с Россией необходима", а "санкции против России повредят больше самой Германии, чем России".
Ей вторят другие немецкие политики. Член бундестага
от Левой партии
Севим Гагделен заявил в интервью Berliner Zeitung, что "было мнение, что наказание России будет иметь продолжительный эффект, но реальность оказалась другой: российская экономика восстанавливается, а западные санкции бьют по тем, кто их вводил".
Крупный и средний немецкий бизнес, обложенный со всех сторон политическими рестрикциями, еще осторожно надеется, что все вернется на круги своя. В недавнем интервью исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс
вспоминал, мечтательно закатывая глаза, что "это было прекрасное время. У нас с Россией были прекрасные отношения, мы очень выигрывали от этого, мы не только получали хорошие ресурсы, но и много инвестировали". Он посетовал, что "уход с российского рынка для германских компаний стал большой проблемой, но они могут вернуться при решении политических разногласий между странами и отмене санкций".
Ну что тут сказать гражданину Хармсу.
Летайте самолетами "Аэрофлота", потому что ваш поезд, похоже, уже ушел.
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России