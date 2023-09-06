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Рогов: в Одесской области уничтожили цех по производству морских дронов
Рогов: в Одесской области уничтожили цех по производству морских дронов - РИА Новости, 06.09.2023
Рогов: в Одесской области уничтожили цех по производству морских дронов
В Одесской области минувшей ночью уничтожен цех по производству морских беспилотников, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:02
2023-09-06T13:02
2023-09-06T13:02
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. В Одесской области минувшей ночью уничтожен цех по производству морских беспилотников, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее украинское издание "Зеркало недели" написало, что взрывы произошли в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-ремонтный завод. Позднее Минобороны РФ сообщило, не уточняя координат, о высокоточном ударе по "базе подготовки диверсионных групп ВСУ". Идет ли речь об одном и том же объекте, неясно. "Согласно поступающей оперативной информации, во время "прилета" по заводу в Килии уничтожен цех по производству безэкипажных кораблей", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также поражена нефтебаза.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов: в Одесской области уничтожили цех по производству морских дронов
Рогов: в Одесской области ночью уничтожили цех по производству морских БПЛА