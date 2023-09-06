https://ria.ru/20230906/donetsk-1894445861.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, еще 20 снарядов "натовского" калибра выпущены утром... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:20

2023-09-06T09:20

2023-09-06T09:20

донецк

донецкая народная республика

петровский район

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, еще 20 снарядов "натовского" калибра выпущены утром по районам Донецка за 40 минут, сообщили в среду в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 8.15 до 8.55 Донецк многократно подвергался обстрелу, выпущено 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города. Кроме того, дважды - в 8.43 и 8.49 - был обстрелян Ясиноватский район, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра, в 8.45 – три таких же снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230906/udar-1894443017.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894435608.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, петровский район, нато, происшествия